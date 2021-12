Le prix de l’Ethereum montre un rebond prometteur après la vente, mais les traders ETH auront du mal à 4 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a offert une perspective haussière après avoir rebondi après le creux de 3 838 $.

Les traders ETH envisagent des niveaux plus élevés, mais pourraient trouver le potentiel de hausse du jeton limité à 4 300 $.

Trancher au-dessus de 4 387 $ pourrait révéler une augmentation de 25% en magasin pour Ethereum.

Le prix de l’Ethereum s’est rapidement remis de son creux de 3 838 $, enregistrant un gain de 5% au-dessus du niveau psychologique de 4 000 $ le 11 décembre. Bien que l’ETH puisse actuellement favoriser les traders, le jeton peut avoir des difficultés à cibler des niveaux plus élevés alors qu’une forte résistance émerge à 4 300 $.

Le prix de l’Ethereum encore légèrement indécis

Le prix d’Ethereum a imprimé un motif triangulaire symétrique sur le graphique de 12 heures, suggérant une indécision sur le marché. L’ETH a rapidement rebondi par rapport à la limite inférieure du modèle technique dominant à 3 838 $, alors qu’il tentait d’inverser la période de sous-performance.

Alors que la reprise rapide semble être un mouvement haussier prometteur, représentant un changement d’élan pour le prix de l’Ethereum, l’ETH pourrait faire face à un obstacle de taille qui pourrait entraver son rallye.

Le premier obstacle pour le prix Ethereum est au niveau de retracement de 50% à 4 139 $. La résistance suivante semble être un défi difficile à relever pour l’ETH à 4 289 $, où les 21 niveaux de moyenne mobile simple (SMA) de 12 heures, 50 de 12 heures et 61,8% de retracement de Fibonacci se croisent.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Le modèle In/Out of Money Around Prix (IOMAP) d’IntotheBlock suggère que le plus grand groupe d’investisseurs sous-marins a acheté 12,15 millions d’ETH à un prix moyen de 4 336 $, constituant l’obstacle le plus difficile pour le prix d’Ethereum à court terme.

ETH IOMAP

Seul le prix d’Ethereum parvient à surmonter l’obstacle solide à 4 289 $, et l’ETH ciblerait ensuite le SMA de 100 douze heures à 4 348 $.

Une augmentation des ordres d’achat peut propulser le jeton plus haut pour atteindre la limite supérieure du triangle à 4 387 $. Les investisseurs doivent noter qu’une tranche au-dessus de la résistance susmentionnée ouvrirait la possibilité d’une hausse de 26% vers 5 416 $, l’objectif haussier donné par le modèle technique en vigueur.

Cependant, si la pression de vente augmente, le prix de l’Ethereum peut découvrir un support immédiat au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 3 989 $, puis au 200 SMA de douze heures à 3 890 $. La limite inférieure du triangle servira également de point d’appui fiable pour l’ETH à 3 854 $.