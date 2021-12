Le prix de Floki Inu à un point décisif alors que les prédictions de pièces de monnaie déroutant les investisseurs | Cryptomonnaie

Le prix Floki Inu confond les prédictions car il se consolide au sein d’un canal parallèle.

0,0001167 $ est un niveau critique pour FLOKI, qui pourrait déterminer ses prochaines intentions directionnelles.

Les traders pourraient viser une montée de 82% s’ils obtiennent un soutien constant au-dessus de la ligne de défense cruciale.

Le prix de Floki Inu est à un tournant car tous les yeux sont rivés sur la pièce meme, attendant que le jeton révèle ses intentions directionnelles. Passer en dessous de 0,0001167 $ pourrait causer des problèmes aux traders, mais obtenir un support au-dessus de ce niveau pourrait voir FLOKI cibler une sortie de 82% à la hausse.

Le prix du Floki Inu reste indécis

Le prix de Floki Inu a formé un canal parallèle sur le graphique de 12 heures alors que le jeton continue d’indiquer un manque de biais directionnel. FLOKI s’approche de la limite inférieure du modèle de graphique dominant à 0,0001167 $, qui agit comme un point décisif pour le jeton.

Si le prix de Floki Inu parvient à se maintenir au-dessus de la ligne de tendance baissière du canal parallèle, cela pourrait donner l’espoir d’une reprise pour les traders pour cibler un rallye de 82% vers la limite supérieure du modèle technique régissant à 0,0002205 $.

Floki Inu ferait face à une résistance immédiate au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6% à 0,0001430 $. Des obstacles supplémentaires peuvent apparaître à la moyenne mobile simple (SMA) de 21 douze heures à 0,0001534 $, puis à 0,0001605 $, où se croisent la SMA de douze heures 50, la limite médiane de la configuration graphique dominante et le niveau de retracement de Fibonacci 38,2 %.

Une résistance supplémentaire pourrait apparaître au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% à 0,0001889 $, coïncidant avec le SMA de 100 douze heures. Avant que le prix de Floki Inu n’atteigne l’objectif haussier, le jeton peut faire face à un vent contraire au niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci à 0,00002090 $.

Graphique FLOKI/USDT sur 12 heures

Cependant, si le prix de Floki Inu passe en dessous de la limite inférieure du canal parallèle à 0,0001167 $, FLOKI pourrait faire face à un objectif baissier d’une baisse de 46% vers 0,0000625 $ projetée par la configuration graphique dominante.

La première ligne de défense pour le prix de Floki Inu est au plus bas du 28 octobre à 0,0000967 $, puis au plus haut du 17 octobre à 0,0000850 $. FLOKI pourrait également découvrir une solide assise au plus haut du 20 octobre à 0,0000748 $ s’il fait face à une pression baissière supplémentaire.