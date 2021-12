Litecoin positionné pour créer de nouveaux plus bas en 2021 alors que LTC fait face à une baisse de 50% | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin chute et se maintient en dessous du point de contrôle du volume de 2021.

Aucun support avec le système Ichimoku Kinko Hyo n’existe.

Mouvement à la baisse significatif à venir si les acheteurs ne prennent pas en charge le Litecoin.

Le prix du litecoin est confronté à un environnement commercial baissier sur deux de ses principaux graphiques Ichimoku. De plus, un manque total de support indique que Litecoin a peu pour empêcher une chute libre inférieure.

Le prix du litecoin est confronté à des conditions de capitulation alors que les traders attendent d’accumuler toute faiblesse

Le prix du litecoin se négocie dans certaines des conditions les plus baissières qu’il ait connues au cours des deux dernières années. Sur le graphique Ichimoku quotidien et le graphique hebdomadaire Ichimoku, Litecoin a rempli toutes les exigences de cassure idéale baissière d’Ichimoku.

Le récent effondrement sous le drapeau de l’traders lors du crash éclair de samedi dernier a permis au Litecoin de récupérer une bonne partie de cette perte, mais aucun rallye de suivi n’a eu lieu. Au lieu de cela, alors que le prix du Litecoin approchait du retracement Tenkan-Sen et 38,2 $ de Fibonacci à 180 $, il a fait face à une forte résistance et a baissé.

La seule structure de support actuelle pour Litecoin qui existe se situe entre les zones de valeur 100 $ et 120 $. Le plus bas de 2021 est de 104 $ et l’expansion de 61,8 % de Fibonacci est de 120 $. C’est une route laide pour les traders qui veulent anticiper un certain sursis dans l’intervalle, mais le fait malheureux est que plus le Litecoin baisse, plus vite il baissera. Le profil de volume ne devient de plus en plus fin que le Litecoin inférieur diminue.

Graphique Ichimoku journalier LTC/USD

Les oscillateurs ne donnent aucun indice de soutien à court terme, à l’exception de l’indice composite. Il existe une divergence haussière cachée sur l’indice composite, mais le Litecoin n’est pas à un niveau de soutien des prix, de sorte que la probabilité que l’oscillateur à lui seul génère un rebond favorable est négligeable.

Pour éviter toute nouvelle pression de vente baissière, les traders doivent accomplir la tâche difficile de retourner et de fermer le Litecoin près de la zone de valeur de 220 $.