Le prix du bac à sable va revoir 4 $ alors que SAND confirme le motif du drapeau traders | Cryptomonnaie

Le prix du bac à sable reste extrêmement suracheté et n’a pas encore subi de correction appropriée.

La rotation du capital hors des jeux et des cryptos axés sur le métavers peut faire pression sur SAND.

Un retour moyen à la zone de valeur de 4 $ est attendu.

L’action des prix du bac à sable avertit que la pression à la baisse reste un risque réel à court terme. Aujourd’hui, c’est le neuvième jour consécutif qu’il s’échange en dessous du Tenkan-Sen et le quatrième jour consécutif en dessous du Kijun-Sen.

Les prix du bac à sable se brisent en dessous du drapeau de l’traders et rebondissent pour tester la cassure

Le prix du bac à sable a été confronté à une gamme de négociation frustrante tout au long de la semaine. La réaction initiale au crash éclair de la semaine dernière a été un renversement étonnant qui a vu Sandbox fermer au-dessus de son ouverture tandis que la plupart du marché a subi des pertes en pourcentage à deux chiffres. Cependant, cela n’a pas été suffisant pour générer un élan soutenu à la hausse.

Les prix continuent de baisser de manière assez régulière. Sandbox est tombé en dessous d’un indicateur baissier sur son graphique d’inversion à 0,05 $ 3-ox et a fait face à une pression de vente intense jusqu’à ce que les acheteurs interviennent au cours de la séance de négociation de vendredi matin. Les traders tentent de tester la conviction des vendeurs en essayant de tester la panne sous le drapeau baissier.

Si le nouveau test de la cassure réussit, les traders doivent s’attendre à un mouvement rapide vers le plus bas swing le plus récent à 5 $. Une légère pause peut se produire en raison de la nature psychologique du niveau de 5 $. Mais toute cassure en dessous de 5 $ est susceptible de générer des ventes violentes et rapides du prix du bac à sable.

SAND/USDT 0,05 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

La résistance pour les acheteurs de prix Sandbox sera une combinaison de la ligne de tendance du marché baissier et du bas du canal baissier au nombre psychologique de 5,50 $. Une clôture quotidienne à ou au-dessus de ce niveau pourrait piéger tous les vendeurs coincés sous le drapeau baissier et inciter les acheteurs sur la touche à revenir.