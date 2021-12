Axie Infinity glisse vers 65 $ alors que la faiblesse d’AXS devrait se poursuivre | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity reste extrêmement suracheté par rapport à ses pairs et au marché au sens large.

Les risques à la baisse sont toutefois limités par rapport au potentiel de hausse.

AXS est désormais positionné pour des transactions solides des deux côtés du marché.

Le prix d’Axie Infinity a été l’un des plus performants de 2021. Malgré la pression de vente et le marché plus large des crypto-monnaies, AXS a maintenu la quasi-totalité de ses gains impressionnants. Mais un recul plus profond peut encore se produire.

Le prix d’Axie Infinity pourrait trouver des vendeurs alors que le capital se transforme en actifs sous-évalués

Le prix d’Axie Infinity présente deux puissantes opportunités de trading sur son graphique Point and Figure qui représentent les côtés long et court du marché. La première idée de trade est une entrée longue théorique avec un ordre stop d’achat à 130 $, un stop loss de 115 $ et un objectif de profit à 180 $. Cette idée commerciale représente une récompense de 3,33:1 pour le risque.

Parce que la tendance globale est haussière, l’entrée longue pour l’idée de prix Axie Infinity est la plus susceptible de se jouer. En outre, l’entrée longue a plusieurs événements haussiers si elle est déclenchée. Premièrement, l’entrée confirme la cassure au-dessus d’un triple sommet. Deuxièmement, l’entrée confirme une cassure au-dessus d’un drapeau haussier. Et troisièmement, l’entrée est une cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière dominante précédente et convertit le graphique Point and Figure en un marché haussier.

AXS/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée d’entrée longue est invalide si le prix d’Axie Infinity tombe en dessous de 90 $.

La configuration hypothétique de la vente à découvert pour le prix Axie Infinity est un ordre stop de vente à 95 $, un stop loss à 110 $ et un objectif de profit à 65 $. L’idée courte représente une récompense de 2:1 pour le risque. L’entrée confirme une cassure sous un triple creux et la création de nouveaux plus bas mensuels.

AXS/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée de transaction courte est invalidée si l’entrée longue se déclenche.