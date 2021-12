SafeMoon domine les recherches Google avec Dogecoin et Shiba Inu, avant le lancement de la V2 | Cryptomonnaie

SafeMoon domine la section « où acheter » des recherches Google, aux côtés des jetons meme sur le thème des chiens Dogecoin et Shiba Inu.

Les analystes ont noté que le prix de SafeMoon montre des signes de reprise alors que l’altcoin connaît des creux plus élevés.

Le PDG de SafeMoon a révélé que la mise à niveau a commencé et qu’une fois les éléments internes terminés, le compte à rebours V2 sera terminé.

SafeMoon, ainsi que les crypto-monnaies sur le thème des chiens Shiba Inu et Dogecoin. Le lancement de la V2 n’est pas encore prévu et les analystes s’attendent à ce que l’événement ait un impact considérable sur le SafeMoon du jeton.

Les analystes prédisent une reprise des prix de SafeMoon alors que le jeton domine les recherches Google

Google a récemment annoncé ses principales recherches de 2021, où les jetons meme Shiba Inu, Dogecoin et SafeMoon sont en tête de liste. La section « Où acheter » montre ces trois crypto-monnaies parmi les cinq premières de la liste.

Les memecoins ont été les crypto-monnaies les plus populaires en termes de dominance et d’activité sociale. John Karony, PDG de SafeMoon, a récemment mentionné dans une interview que la mise à niveau V2 avait commencé et qu’une fois les éléments internes terminés, le compte à rebours serait terminé.

Sur la base des données de Google, plus de 78 millions de nouveaux utilisateurs ont commencé à investir dans les crypto-monnaies en 2021. SafeMoon, Dogecoin et Shiba Inu ont été les principaux jetons achetés par les nouveaux investisseurs en crypto.

SafeMoon a récemment annoncé son partenariat avec HoDooi.com, une place de marché NFT multi-chaînes.

Hors bourses centralisées, les détenteurs de SafeMoon ont croisé 2 950 000 investisseurs. Le jeton HOD (le jeton natif de HoDooi.com) est désormais disponible sur SafeMoon Swap.

Le prix de SafeMoon a enregistré plus de 48% de pertes au cours des deux dernières semaines. Cependant, à l’approche du lancement de la V2, les analystes sont optimistes quant au prix de SafeMoon.

Alors que le jeton atteint des plus bas plus bas, les analystes s’attendent à ce que le prix se redresse. Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de SafeMoon et ont prédit que le jeton pourrait retester les plus bas historiques après avoir perdu le support.

Les analystes s’attendent à une augmentation de 55% du prix de SafeMoon sur la base de la formation d’un triangle symétrique. Cette configuration est considérée comme indicative d’une tendance haussière du prix de SafeMoon.