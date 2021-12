Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les marchés de la crypto sont indécis et confus | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin donne des signaux mitigés car les traders et les traders trouvent tous deux des opportunités.

Le prix de l’Ethereum menace une baisse de 20% tout en créant simultanément un drapeau haussier.

XRP maintient un support critique malgré une puissante configuration de continuation baissière.

Le prix du Bitcoin est positionné à un niveau où des signaux forts peuvent être émis pour les biais longs et courts. Le prix d’Ethereum a un niveau décisif à 3 800 $. XRP trouve et maintient un support contre deux niveaux clés de Fibonacci malgré les conditions baissières d’Ichimoku.

Le prix du Bitcoin est haussier sur le graphique hebdomadaire mais baissier sur le quotidien

Le prix du Bitcoin montre plusieurs signaux mitigés à l’approche de la fin de la semaine. Sur le graphique hebdomadaire de Bitcoin, les craintes d’un début de marché baissier ont peut-être quelque peu diminué. Cependant, les traders semblent vouloir maintenir le retracement de Fibonacci à 50 % (48 000 $) et le Kijun-Sen hebdomadaire (49 000 $) comme niveau de support à court terme. Les oscillateurs aident certainement à confirmer un support solide pour les niveaux de 48 000 $ à 49 000 $.

L’indice de force relative teste actuellement le premier niveau de survente dans un marché haussier, 50. Le plus important, cependant, est la position de l’indice composite. Lorsque l’on compare le creux de l’indice composite la semaine du 24 septembree et sa position de chandelier par rapport au swing bas actuel de l’indice composite et à son chandelier, il y a une différence de structure.

L’indice composite montre des bas plus bas tandis que le graphique en chandelier montre des bas plus élevés. Il s’agit d’une condition connue sous le nom de divergence haussière cachée – un signe d’avertissement que le mouvement baissier actuel à court terme du prix du Bitcoin est susceptible de se terminer bientôt et de reprendre sa tendance haussière. La même divergence haussière cachée est également présente dans l’indice de force relative, bien qu’à un degré moindre. La confluence d’une divergence haussière cachée dans les oscillateurs tandis que Bitcoin trouve un support sur le graphique en chandeliers donne du crédit à un probable retournement haussier.

Graphique Ichimoku hebdomadaire BTC/USD

Cependant, certains signes avant-coureurs baissiers du prix du Bitcoin existent. Alors que le graphique hebdomadaire est plus important et plus pertinent par rapport au graphique quotidien, de larges changements de tendance se produisent sur des périodes plus rapides avant de se produire sur des périodes plus longues. Le graphique journalier pourrait faire allusion à un changement vers un marché baissier.

Sur son graphique journalier, Bitcoin se trouve actuellement dans un environnement commercial extrêmement baissier au sein du système Ichimoku Kinko Hyo. Le prix du Bitcoin est inférieur au Cloud (Senkou Span A et Senkou Span B), au Kijun-Sen et au Tenkan-Sen. Le Future Senkou Span A est en dessous du Future Senkou Span B, et le Chikou Span est en dessous des chandeliers et dans un espace ouvert. Chaque marqueur d’un graphique Ichimoku baissier est présent.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

La zone ombrée sur le graphique ci-dessus est la menace la plus importante à proximité pour le prix du Bitcoin. Il existe un écart important entre deux nœuds à volume élevé dans le profil de volume 2021 entre 47 000 et 33 000 $. Bitcoin s’accroche à peine à cette dernière zone de support.

Prix ​​de l’Ethereum pour un nouvel essai 3.800 $ avant de confirmer le soutien ou un effondrement

Le prix de l’Ethereum a fait face à un rejet écrasant contre le sommet du nuage (Senkou Span A) et le bas d’un drapeau baissier précédent jeudi. En conséquence, la clôture quotidienne d’Ethereum était juste un cheveu en dessous des Tenkan-Sen et Kijun-Sen quotidiens, ainsi que de la ligne de tendance intérieure dominante (ligne diagonale noire). Le non-respect du niveau de 4 200 $ en tant que points de support pour Ethereum revenant à 3 800 $.

3 800 $ est le dernier test majeur pour Ethereum. Il y a un tiercé de support à 3 800 $ avec le bas d’un drapeau haussier, le bas du nuage (Senkou Span B) et l’extension 100% Fibonacci partageant tous ce niveau de prix. La confirmation du prix d’Ethereum trouvant un support là-bas déclencherait probablement le processus d’une cassure haussière. Par conséquent, les trois niveaux de support apparaissent à nouveau dans leur inverse au niveau de 4 450 $.

Le prix de l’Ethereum devra dépasser la ligne supérieure du drapeau haussier, le sommet du nuage (Senkou Span A) et l’angle intérieur dominant à 4 450 $ pour confirmer une cassure haussière.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

Cependant, le fait de ne pas détenir 3 800 $ en tant que support signifie qu’Ethereum baissera probablement pour tester la zone de valeur de 3 300 $ où existent un nœud à volume élevé et l’extension Fibonacci à 161,8%.

L’action des prix XRP est la définition de l’indécision

Le prix XRP est coincé entre le marteau et l’enclume. Malgré l’évolution de l’indice de force relative de XRP dans des conditions de marché baissier, l’action des prix peut raconter aux traders une histoire différente. L’expansion de 100 % de Fibonacci à 0,82 $ et le retracement de 38,2 % de Fibonacci à 0,83 $ ont été un soutien solide et immédiat pour le XRP.

De plus, l’oscillateur Optex Bands s’est redressé et s’est éloigné des conditions de survente extrêmes. Dans le même temps, l’indice composite a dépassé ses deux moyennes mobiles en territoire neutre.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USD

Si le prix XRP maintient le support à 0,83 $, un nouveau test de la zone de valeur de 1,00 $ est probable. Cependant, toute clôture quotidienne en dessous du niveau de 0,80 $ ramènerait le XRP aux précédents creux du crash flash proches de 0,59 $.