Le prix du MATIC frappe un frein sur la voie de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon a atteint un seuil avec une fausse cassure au-dessus du niveau de résistance mensuel R2.

MATIC voit son rallye s’estomper assez rapidement faute de vent arrière.

Attendez-vous à une autre jambe plus basse à la recherche d’un certain soutien avant de redémarrer la tendance haussière.

Polygon (MATIC) a été interrompu après avoir tenté de reprendre le niveau de résistance mensuel R2 à 2,50 $. Alors que le prix du MATIC s’estompe assez fortement, les traders voudront attendre un niveau d’entrée solide avant de se réengager. En attendant, les traders ont les mains libres pour poursuivre l’action des prix vers 1,80 $.

Les traders MATIC sont mis à l’écart, attendant le bon moment et l’entrée pour s’engager

Le prix du MATIC s’estompe fortement après l’échec de la tentative des traders de dépasser le niveau de résistance mensuel R2 proche de 2,50 $. Le retrait présente en fait aux traders un excellent niveau d’entrée pour rejoindre le rallye et redémarrer le commerce, avec le potentiel d’atteindre de nouveaux sommets historiques. Dans le même temps, la cassure sous le niveau de résistance R1 à 2,20 $, montre que les traders contrôlent davantage l’action des prix MATIC, d’autant plus que le sentiment du marché continue d’être négatif.

En tant que tel, une nouvelle dévaluation de 17 % est un résultat plausible d’ici la fin de la semaine. C’est encore plus probable parce que les traders voudront attendre un niveau d’entrée approprié proche de 1,80 $, ainsi que le niveau historique de 1,75 $. Ces deux éléments devraient aider à contenir d’autres ventes massives et devraient connaître une hausse haussière, car l’indice de force relative (RSI) se négociera alors autour du niveau 50. Cela devrait attirer plus d’investisseurs et voir un redémarrage de la tendance haussière vers de nouveaux sommets historiques à 2,90 $.

Graphique journalier MATIC/USD

Si le sentiment du marché devient positif, attendez-vous à ce que cela fournisse un catalyseur au prix MATIC pour effectuer un demi-tour et retester 2,50 $ assez rapidement. À ce niveau, il peut y avoir une certaine nervosité car les tentatives précédentes ont échoué auparavant, mais avec le RSI pas encore suracheté, attendez-vous à plus de place pour que les investisseurs jouent le rallye et visent de nouveaux sommets historiques à 3,0 $.