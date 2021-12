Le prix Dogecoin rejeté par une forte résistance, pourrait déclencher une vente de 40% | Cryptomonnaie

Prix ​​Dogecoin rejeté par le haut du double fond de 0,19 $.

DOGE voit maintenant des traders essayer de défendre 0,16 $ – un niveau de support S1 historique et mensuel.

Une cassure en dessous pourrait déclencher une vente agressive, entraînant une dévaluation de 40% pour Dogecoin.

Le prix du Dogecoin (DOGE) poursuit sa tendance baissière qui s’est renforcée après que les traders ont saisi l’opportunité d’ajouter encore plus de positions courtes, suite au rejet du plafond de 0,19 $. Actuellement, les vents arrière semblent s’estomper pour les crypto-monnaies et il est peu probable que les traders trouvent beaucoup de soutien externe pour essayer de défendre le plancher de 0,16 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait entraîner une correction des prix à moins de 0,1 $, tenant une dévaluation possible de 40% pour DOGE.

Le prix du Dogecoin voit les traders viser 0,09 $ à la baisse

Le prix du Dogecoin a encore baissé dans sa tendance baissière cette semaine, en dessous de 0,19 $. Le prix DOGE a commencé à se normaliser après un week-end mouvementé, les traders essayant de récupérer 0,19 $, mais ils ont été rejetés alors que les traders prenaient de l’élan, les évinçant de leurs positions. Alors que l’action des prix dans DOGE cherche maintenant à tester 0,16 $, les traders se démènent pour défendre à la fois le niveau historique et le niveau de support mensuel S1, mais sans aucun vent arrière pour les aider.

DOGE semble mûr pour la cassure à la baisse en dessous de 0,16 $, car peu d’éléments semblent faire obstacle. Les traders connaîtront probablement une baisse en douceur avec seulement le support mensuel S2 autour de 0,10 $ et le niveau de support historique à 0,09 $ faisant obstacle. L’indice de force relative (RSI) se négociera alors probablement fortement dans la zone de survente, indiquant que la correction s’arrêtera probablement à ces niveaux car les acheteurs louent le marché et voient une opportunité de récupérer DOGE avec une décote.

Graphique journalier DOGE/USD

Si les traders peuvent défendre et détenir 0,16 $, un retour à 0,19 $ est probable, mais encore une fois avec le risque d’un autre rejet. Si le sentiment du marché devient plus positif pour la crypto, cela pourrait agir comme un catalyseur pour pousser le prix DOGE au-dessus de 0,19 $ et voir un retour à éventuellement 0,26 $, en fonction de la force et du nombre de facteurs. Le problème est que les moyennes mobiles simples sur 55 et 200 jours oscillent juste au-dessus du pivot mensuel autour de 0,24 $, ce qui rend difficile d’atteindre 0,26 $ en un seul rallye.