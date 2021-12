Bitcoin oscille à près de 48 000 $ avant les nouvelles données clés sur l’inflation aux États-Unis | Cryptomonnaie

Le Bitcoin (BTC) s’est redressé au-dessus de 48 000 $ le 10 décembre après qu’une autre chute ait amené le BTC/USD à un plus bas de 47 350 $ du jour au lendemain.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Crises de colère

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que la paire était en orbite autour de 48 300 $ au moment de la rédaction alors que les marchés se préparaient à la lecture de l’indice des prix à la consommation (IPC) de novembre.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, les économistes estiment que les données d’inflation en glissement annuel de ce mois-ci dépasseraient octobre à 6,7%.

Alors que les nouvelles de choc de l’IPC du mois dernier ont alimenté une légère augmentation des actifs Bitcoin et crypto, la prudence des analystes a prévalu avant les chiffres de vendredi.

« À ce stade, je pense que les données de l’IPC sont sans objet. Les marchés l’ont intégré à moins que ce ne soit à l’extrême », a déclaré le trader populaire Pentoshi sur Twitter.

Il a ajouté que le « vrai » moteur potentiel du marché du côté macro devrait être la semaine prochaine lorsque le Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale des États-Unis donnera des indications sur la politique de réduction des achats d’actifs de la banque centrale.

L’augmentation du taux de dégressivité – la diminution des achats d’actifs – exercerait une pression sur les actifs à risque, selon les commentateurs, ce qui entraînerait une réduction des performances de Bitcoin. Pour Arthur Hayes, ancien PDG de la plate-forme de produits dérivés BitMEX, cela ne s’inverserait qu’une fois que la Fed reviendrait au « business as usual ».

« Pour ceux qui décident d’allouer plus de fiat à la crypto, il vaut la peine d’attendre. Je ne vois pas l’argent devenir plus gratuit ou plus facile. Par conséquent, il vaut la peine de rester sur la touche jusqu’à ce que la poussière retombe après une hausse des taux de la Fed en mars 2022 ou en juin 2022 », a-t-il écrit jeudi dans son dernier article de blog.

« Attention à une flambée des prix des actifs à risque en cas de hausse de la Fed, suivie d’une reprise rapide de la politique de taux d’intérêt zéro et d’achats agressifs d’obligations. Lorsque la Fed signale un retour aux affaires comme d’habitude, il est alors temps de faire marche arrière. »

Graphique de l’inflation américaine. Source : Économie du commerce

« Les bas prennent du temps »

Un tel pronostic est lié aux prédictions à moyen terme existantes pour Bitcoin, remontant plus loin le sommet de son cycle en 2022 – pas ce mois-ci, comme indiqué précédemment.

« Les bas prennent du temps. Malheureusement, ils le font. Et nous nous en approchons avec Bitcoin », a-t-il conseillé aux abonnés de Twitter.

« Après cela, nous aurons un autre grand cycle en 2022. Tout va bien. »

Il a ajouté que par rapport à 2017, la dernière année de course haussière après la réduction de moitié, Bitcoin était « probablement » plus proche du début de sa phase de pointe que de la fin.

Pendant ce temps, des données distinctes, qui ont montré que Bitcoin copiait l’action des prix de 2017 presque au jour le jour, sont confrontées à un test clé ce mois-ci.