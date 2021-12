Le prix du XRP devrait chuter de 25% dans les prochaines heures alors que le piège à traders nuit aux investisseurs | Cryptomonnaie

Les prix d’ondulation ont fait une fausse cassure hier, attirant de nombreux investisseurs qui se sont réveillés ce matin avec des pertes croissantes.

L’action des prix XRP semble lourde ce matin alors que les investisseurs réévaluent la situation sur les marchés actuels.

Avec le retour de l’action des prix dans le fanion, attendez-vous à un possible ton baissier et à une éventuelle chute en dessous de 0,78 $.

Le prix Ripple (XRP) a nui aux investisseurs hier après avoir dépassé la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 0,95 $, pour ensuite retomber peu après. est retombé dans le modèle de prix fanion. Après ce qui semble avoir été un piège haussier, les investisseurs sont susceptibles de réduire leurs pertes, ce qui entraînera une baisse accélérée vers 0,62 $, devrait soutenir à 0,78 $, pas se maintenir.

XRP voit les traders reprendre le contrôle conduisant à une possible dévaluation de 25%

Le prix du XRP avait de solides arguments en faveur d’une épidémie haussière hier, et les investisseurs ont sauté sur le dos d’une cassure d’un fanion en deux phases – d’abord lorsqu’il est sorti du fanion, puis lorsqu’il a dépassé la SMA de 200 jours. Mais l’action des prix s’est effondrée à la fin de la séance de bourse aux États-Unis, blessant les traders qui s’étaient inscrits à la SMA de 200 jours. Maintenant, le prix du XRP semble être en train de descendre jusqu’au bas du fanion, ce qui amène encore plus de traders à fuir la scène et à réduire leurs pertes.

XRP verra probablement l’activité d’achat se tarir alors que les traders vendent leurs positions à la baisse, près de 0,78 $. Un niveau pivot historique et le niveau de support mensuel S1 devraient fournir un certain support à ce niveau. Si le prix du XRP tombe en dessous, attendez-vous à une accélération de la baisse, car de plus en plus d’investisseurs tentent de vendre leur pile en pièces Ripple, dans le but de sortir de leurs positions perdantes.

Graphique journalier XRP/USD

Une fois en dessous de 0,78 $, il n’y a pas beaucoup de support, alors attendez-vous à une chute rapide vers 0,62 $, – le premier élément de support où les traders pourraient commencer à tirer profit. En fonction du sentiment général de la crypto-monnaie, attendez-vous peut-être même à une baisse supplémentaire vers 0,58 $. La seule façon d’éviter cette correction en piqué pourrait être, par exemple, si l’impression d’inflation américaine cet après-midi surprend à la baisse, ce qui entraînerait un soupir de soulagement chez les investisseurs et entraînerait potentiellement une réaction haussière du genou à 1,05 $. .