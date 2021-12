Binance serait en pourparlers pour lancer un échange crypto en Indonésie | Cryptomonnaie

Binance, le plus grand échange crypto au monde en termes de volume de transactions, serait en pourparlers avec la famille la plus riche d’Indonésie, les Hartonos, pour ouvrir un échange crypto.

Selon un rapport publié dans Bloomberg, Binance Holdings Ltd. cherche à finaliser une entreprise de cryptomonnaie avec les frères et sœurs milliardaires Budi et Michael Hartonos contrôlés par PT Bank Central Asia (BCA) et la plus grande entreprise de télécommunications d’État indonésienne PT Telkom Indonesia.

Le rapport a également affirmé que le BCA peut conclure le partenariat en utilisant une entité commerciale distincte et que les conditions du partenariat pourraient varier au moment de la finalisation. S’il est finalisé, ce serait la deuxième entreprise de crypto pour Binance en Indonésie. Le premier est venu sous la forme d’un partenariat avec la plateforme de crypto trading Tokocrypto.

Une nouvelle entreprise de cryptomonnaie impliquant la famille la plus riche du pays et la plus grande entreprise de télécommunications donnerait à Binance une solide implantation dans le pays avec des réglementations crypto positives. Le gouvernement indonésien traite le marché de la cryptomonnaie comme une classe d’investissement et autorise sa négociation aux côtés des contrats à terme sur matières premières.

BCA n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Cointelegraph. Binance a refusé de commenter.

Après avoir fait face à des défis réglementaires majeurs au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021, Binance cherche maintenant à étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique. La branche singapourienne du géant du crypto trading a récemment acquis une participation de 18% dans une bourse de valeurs privée locale, Hg Exchange. Le géant de l’échange de crypto-monnaies a mené un autre tour de financement de 1,5 million de dollars pour une plate-forme de messagerie à jetons asiatique, le BBS Network.

Outre de nouvelles acquisitions et de nouveaux financements, la société sœur de Binance aux États-Unis, Binance.US, serait en train de finaliser un tour de table de plusieurs millions de dollars. Changpeng Zhao, le PDG de la bourse mondiale, avait révélé en novembre de cette année que la société devrait lever « quelques centaines de millions ».