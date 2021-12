Tether et SHIB rivalisent avec Bitcoin dans une Turquie en proie à l’inflation alors que Lira dégringole | Cryptomonnaie

Les citoyens turcs, confrontés à une inflation élevée et à une monnaie en chute libre, évitent l’exemple donné par certaines entreprises publiques étrangères qui ont adopté le bitcoin comme réserve de valeur. Au lieu de cela, ils affluent vers des crypto-monnaies alternatives comme le shiba inu (SHIB) et le stablecoin tether (USDT).

Le volume des échanges de la paire de devises bitcoin-livre turque sur l’échange crypto Binance a totalisé 918 millions de dollars en novembre, moins d’un cinquième du niveau de la valeur de la shiba inu-lira de 5,26 milliards de dollars et de 5,58 milliards de dollars de tether-lira.

« Les données montrent qu’en dépit de l’instabilité de la livre, les commerçants locaux sont toujours attirés par les rendements exceptionnels associés aux pièces telles que SHIB », a déclaré Strahinja Savic, responsable des données et de l’analyse de la plateforme de cryptomonnaie basée à Toronto FRNT Financial, dans un e-mail. . CoinDesk a contacté BTCTurk, l’une des rares bourses locales proposant des transactions lire-BTC pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

En novembre, la livre s’est effondrée de près de 40 % par rapport au dollar après que la banque centrale a réduit les taux d’intérêt alors même que l’inflation a dépassé les 20 % et que la Réserve fédérale américaine a commencé à réduire son programme d’achat d’actifs qui stimule les liquidités. La devise s’est dépréciée de 87% cette année et est en passe d’enregistrer sa neuvième baisse annuelle consécutive.

« Le chiffre officiel de l’inflation est de 21%, mais au niveau du sol, il ressemble plus à 50% », a déclaré Sabri Aygun, un professionnel du textile et investisseur crypto d’Istanbul, à CoinDesk lors d’un chat WhatsApp.

La demande pour presque tout ce qui est libellé dans la monnaie locale, y compris l’or, augmente dans de telles situations.

« La priorité des citoyens turcs est l’or et le dollar », a déclaré Aygun. « Ils achètent également des pièces cryptées bon marché comme SHIB, VET, XRP parce que BTC est cher. »

SHIB, avec son offre massive de 1 quadrillion de jetons, est exceptionnellement bon marché par rapport aux principales pièces de monnaie. SHIB/TRY se négociait à près de 0,00049 lires sur Binance au moment de la publication tandis que BTC/TRY changeait de mains à 686 580 lires.

Bien que les paiements crypto soient interdits en Turquie, posséder une cryptomonnaie est légal. Cependant, la popularité croissante du tether et d’autres crypto-monnaies peut attirer l’ire de la réglementation, car l’augmentation de la fuite des capitaux via ces canaux non bancaires pourrait ajouter à la douleur de la lire.

L’attrait des altcoins bon marché ne se limite pas à la Turquie. Les investisseurs de détail en Inde et ailleurs se tournent vers SHIB et d’autres pièces plus petites pour tirer parti du bitcoin. Shiba inu, le tueur de dogecoins autoproclamé, a augmenté de près de 380% en dollars ce trimestre. Pendant ce temps, le bitcoin n’a gagné que 8%, selon TradingView.

Selon Savic de FRNT, les commerçants en Turquie pourraient utiliser le tether comme proxy pour l’exposition au dollar. Tether, la plus grande pièce de monnaie stable au monde en termes de valeur marchande, est censé être soutenu par un panier de réserves et détient un ancrage 1:1 par rapport au dollar. Il est largement considéré comme une représentation numérique du dollar qui peut être déplacé librement à travers les échanges et les frontières nationales, en contournant les canaux bancaires traditionnels.

« Je détiens l’USDT parce que l’envoi d’USDT est rapide et bon marché sur différentes bourses, ainsi que l’échange entre au comptant et à terme », a déclaré Ercan Bozoglu, un investisseur en crypto de Turquie basé aux Pays-Bas. « Les Turcs utilisent principalement des crypto-monnaies alternatives bon marché, ils prennent donc des bénéfices à 2x et redessinent (moins les frais). »

Aygun a déclaré que la jeune génération s’intéresse plus à la crypto qu’à l’or et à l’USD, mais dépend financièrement de la famille, un fait confirmé par un autre commerçant local qui a déclaré: « Mon père ne me laissera pas acheter de la crypto ».