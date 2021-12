Les traders de Loopring initient une prise de contrôle après un double sommet, TVL plonge de 30% en deux semaines | Cryptomonnaie

La valeur totale verrouillée du Loopring a atteint un sommet de 768,7 millions de dollars avant de chuter de 30 % en deux semaines.

L’afflux d’échange de Loopring a augmenté, indiquant une augmentation de la pression de vente sur le jeton.

Les analystes ont identifié un double sommet dans le graphique des prix Loopring, prédisant une baisse de prix de près de 40%.

Loopring, le jeton Ethereum, est devenu populaire avec un pic de domination sociale et d’activité en chaîne. Les analystes ont identifié un double sommet dans le graphique des prix Loopring, et la valeur totale du jeton verrouillée, cependant, et depuis lors, le prix a plongé.

Le prix du Loopring a du mal à se remettre de la récente baisse

La valeur totale verrouillée est considérée comme une capitalisation boursière pour DeFi. La valeur totale verrouillée (TVL) de Loopring a plongé de 30% au cours des dernières semaines. Actuellement, le TVL du jeton est de 768,7 millions de dollars, sur la base des données de DeFi Pulse.

Valeur totale verrouillée (USD) dans Loopring

Les analystes de la société de renseignement crypto Santiment ont noté une augmentation de l’afflux d’échanges de jetons Loopring. Les analystes considèrent que la hausse du solde des échanges de Loopring est un indicateur d’une pression de vente accrue.

Les analystes ont constaté un pic d’activité des baleines. Les investisseurs avec 100 000 à 1 000 000 de jetons Loopring, appelés « argent intelligent », ont historiquement perdu leurs avoirs. Il y a un manque de confiance des baleines puisque le prix est tombé en dessous de 2,82 $.

En évaluant le graphique Loopring, les analystes ont identifié le modèle à double sommet, prédisant une prise de contrôle par les traders et une baisse de prix de près de 40 %.

@MoooXBT, un analyste de crypto-monnaie, a observé des parallèles entre la remontée des prix des jetons Loopring et Sand. L’analyste dit qu’historiquement, les modèles ont rimé.

Les analystes de Santiment ont conclu leur analyse avec des signes légèrement inquiétants de vente par les baleines. Le niveau global du réseau semble correct.

Après avoir été témoin d’un afflux massif d’utilisateurs et de liquidités dans l’écosystème de la couche 2, Loopring est devenu le quatrième plus grand réseau. Cependant, le prix de Loopring a enregistré plus de 26% de pertes au cours des deux dernières semaines.

Les analystes de crypto-monnaie de la chaîne YouTube « Crypto Dubai » considèrent 2,50 $ comme un niveau de résistance important pour le prix du Loopring. Le jeton subit la pression de vente des gros détenteurs de portefeuilles et le prix est tombé en dessous de 2,50 $.