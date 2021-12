Le prix Decentraland offre une deuxième opportunité d’achat avant que MANA ne se rallie de 20% | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland oscille actuellement dans la zone d’achat, s’étendant de 3,32 $ à 3,52 $.

Une ascension de 18% à 4,01 $ semble probable, mais dans certains cas, cette hausse pourrait s’étendre à 4,24 $.

Une panne du plus bas de la fourchette à 3,07 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Decentraland offre actuellement aux acheteurs mis à l’écart une autre opportunité d’accumuler avant qu’une tendance haussière ne démarre. La tendance haussière qui en résulte est susceptible de propulser MANA à un sommet plus élevé.

Decentraland prix à rabais important

Le prix Decentraland a établi une fourchette de négociation de 3,07 $ à 4,24 $ après le crash flash du 4 décembre. Depuis la création de cette fourchette, MANA a créé des plus bas plus bas, indiquant une baisse de la dynamique haussière, mais ne fournit pas la preuve d’une pression de vente croissante.

Actuellement, le prix Decentraland teste à nouveau le niveau de retracement de 79% à 3,32 $ pour la deuxième fois au cours des trois derniers jours. Ce nouveau test est bien en dessous du point médian, ce qui suggère que MANA est disponible à un prix réduit.

Un pic potentiel de pression d’achat est à prévoir ici, ce qui devrait déclencher une hausse de 18% à 4,01 $. Cependant, si les ordres d’achat s’accumulent, le jeton du métaverse pourrait revoir le haut de la fourchette à 4,24 $, ce qui représente une ascension de 27% à partir de 3,32 $.

Graphique de 4 heures MANA/USDT

D’un autre côté, si le prix Decentraland ne parvient pas à rester au-dessus de 3,32 $, cela indiquera une pression de vente accrue. Auquel cas, MANA est susceptible de retester le plus bas de la fourchette à 3,07 $ et de créer potentiellement un double creux, permettant aux acheteurs une seconde chance de revenir.

Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau, cependant, créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière expliquée ci-dessus.