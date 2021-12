Baleines Bitcoin : pourquoi elles sont importantes et qui elles sont | Cryptomonnaie

Dans la communauté des crypto-monnaies, les individus ou les organisations qui détiennent de grandes quantités de Bitcoin et ont le pouvoir de manipuler la valeur du Bitcoin sont connus sous le nom de baleines Bitcoin. La métaphore des baleines est utilisée car lorsque ces acteurs majeurs se déplacent sur le marché, ils perturbent les eaux dans lesquelles nagent les plus petits poissons.

Source : Glassnode

D’autres joueurs sont appelés autres animaux marins dans l’espace crypto en fonction des quantités de Bitcoin qu’ils détiennent. Dans le graphique ci-dessus, Glassnode montre combien de BTC appartient à chaque catégorie.

Les baleines de crypto-monnaie, qui possèdent des millions de dollars en Bitcoin, ont le pouvoir de déplacer les marchés par elles-mêmes. Ils peuvent provoquer une augmentation de la volatilité en raison de la concentration de leurs richesses, suscitant la spéculation parmi les petits poissons et rendant les prix plus dépendants de celle-ci que des fondamentaux sous-jacents.

Lorsqu’un gros vendeur vend beaucoup de Bitcoins pour une monnaie fiduciaire à la fois, le manque de liquidité et une taille de transaction importante peuvent entraîner une forte pression de vente, obligeant d’autres acteurs du marché à essayer également de vendre. C’est pourquoi, chez ChangeNOW.io, nous suivons de près les principaux mouvements des baleines.

Selon BitInfoCharts, seuls trois portefeuilles BTC détiennent 3,03 % de tous les Bitcoins en circulation, et les 100 premiers portefeuilles détiennent environ 18 % de tous les BTC.

Source : bitinfocharts.com

Vous trouverez ci-dessous la dernière activité des portefeuilles BTC les plus riches, selon BitInfoCharts :

Source : bitinfocharts.com

Les deux premiers portefeuilles appartiennent à des bourses. Pourtant, la troisième plus grande est considérée comme une adresse de baleine sans échange, il est donc intéressant d’étudier son activité.

Le portefeuille 1P5ZEDWTTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ détient actuellement 118 017,57 BTC au moment de la rédaction, environ 6,57 milliards de dollars.

Il a réalisé un bénéfice époustouflant de 3,5 milliards de dollars grâce aux fluctuations des prix du BTC pendant toute son activité depuis octobre 2019 :

Source : bitinfocharts.com

Récemment, l’adresse a accumulé du BTC en petites quantités, une pratique courante chez les baleines cherchant à éviter d’attirer l’attention sur elles-mêmes.

Cependant, l’une des dernières transactions a ajouté une part importante de 2 702 BTC d’une valeur de 136,99 millions de dollars au portefeuille.

Source : bitinfocharts.com

La dernière fois qu’il a envoyé du Bitcoin, c’était le 9 novembre 2021, un jour avant que la crypto phare n’atteigne son plus haut niveau. Il s’agissait d’une transaction de 1 500 BTC, le BTC étant évalué à 67 510 $.

À l’époque, 1 500 Bitcoins valaient 110,2 millions de dollars, une somme énorme.

Les statistiques sur la chaîne indiquent que les baleines et les détenteurs à long terme ont dépensé récemment, les analyseurs de blockchain enregistrant une activité massive ces derniers jours.

Les données de l’analyse de la chaîne indiquent que les échanges ont connu des entrées massives de BTC, le nombre de BTC entrant dans les échanges au 6 décembre s’élevant à 124,38 K BTC, le niveau le plus élevé des 133 derniers jours.

Source : analyse de chaîne

Baleines Bitcoin : qui sont-elles ?

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme de Bitcoin, a également été son premier mineur. Satoshi estimait détenir le plus grand cache de bitcoins alors qu’il avait extrait plus de 22 000 blocs et gagné plus d’un million de BTC en récompense. L’identité de Satoshi est restée inconnue, mais les développements récents ont pris des tournants intéressants.

Dans une importante affaire judiciaire américaine, un homme d’affaires australien Craig Wright qui prétend avoir inventé le Bitcoin a récemment obtenu le droit d’éviter de payer à un ancien partenaire commercial des dizaines de milliards de dollars en Bitcoins.

Le jury a déclaré que Wright était derrière le pseudonyme de l’auteur du livre blanc Bitcoin Satoshi Nakamoto. Cependant, les affirmations de Wright suscitent le scepticisme de la communauté crypto, en partie parce qu’il n’a pu déplacer aucun des BTC d’origine extraits par Satoshi. Personnellement, je ne pense toujours pas qu’ils soient la même personne.

Les jumeaux Winklevoss

Cameron Winklevoss et Tyler Winklevoss, interprétés par Armie Hammer dans The Social Network, étaient les premiers passionnés de Bitcoin. Selon les rapports, ils détiennent plus de 100 000 bitcoins, ce qui les place en tête de liste.

Matthieu Roszak

Un autre adopteur précoce, le capital-risqueur Mark Roszak a acheté son premier Bitcoin en 2012. Il est maintenant président et co-fondateur de Bloq, une société dédiée à l’innovation blockchain. Roszak est également président de la Chambre de commerce numérique, la première organisation commerciale de blockchain.

Michel Saylor

Un autre défenseur de la cryptomonnaie est le fondateur, entrepreneur et PDG de MicroStrategy. Saylor possède plus de 17 700 Bitcoins et MicroStrategy a acheté plus d’un milliard de dollars de Bitcoins l’année dernière. MicroStrategy est impatient de voir davantage d’entreprises adopter les Bitcoins. Il a même publié un livre de jeu d’entreprise Bitcoin sur son site Web.

Tim Draper

Tim Draper est un entrepreneur et investisseur en capital-risque américain qui a fondé Draper Fisher Jurvetson, Draper Venture Network, Draper Associates et Draper Goren Holm.

Ancestry.com, Twitch, Tesla, Hotmail, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Hotmail, Skype et Boeing ont tous été investis par Draper. Il est un défenseur du Bitcoin et de la décentralisation.

Micrée Zhan

Micree Zhan est le co-fondateur de Bitmain Technologies, une société minière Bitcoin. La rumeur dit que Zhan possède la deuxième plus grande quantité de richesse Bitcoin. C’est Jihan Wu, l’ancien partenaire commercial de Zhan, qui a traduit le premier livre blanc de Satoshi sur le Bitcoin en mandarin.

Chris Larsen

Il a été l’un des premiers pionniers de la crypto-monnaie. Larsen est le fondateur et ancien PDG de Ripple et le deuxième milliardaire de bitcoins le plus riche. Malgré ses récentes critiques de l’industrie de la crypto-monnaie, Larsen est estimé être la personne la plus riche à avoir construit l’intégralité de sa fortune sur la crypto-monnaie. Il est estimé à plus de 6 milliards de dollars.

Changpeng Zhao

Si vous possédez l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, il est logique que vous soyez également un leader dans l’industrie du Bitcoin. Changpeng Zhao a fondé Binance en 2017. La valeur nette de Zhao est estimée à environ 1,9 milliard de dollars, dont la quasi-totalité provient de crypto-monnaies, principalement Bitcoin.