Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC pourrait plonger en dessous de 40 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a pénétré en dessous du niveau de support de 53 000 $ et explore actuellement la position de 48 000 à 50 000 $.

Le BTC doit dépasser 57 845 $ pour devenir haussier, à défaut, il pourrait être ouvert à un nouveau test de 40 000 $.

Les mesures en chaîne indiquent un large éventail d’émotions, dépeignant l’indécision des marchés de la cryptomonnaie.

Le prix du Bitcoin oscille actuellement autour d’une barrière cruciale alors que les traders et les traders le hachent. Cette lutte pour le contrôle montre l’indécision des participants et se forme souvent avant un mouvement volatil. Les investisseurs à court terme doivent donc être prudents quant au prochain mouvement afin de ne pas être pris au dépourvu.

Prix ​​du Bitcoin à la croisée des chemins

Le prix du Bitcoin est passé cinq fois en dessous du niveau psychologique de 50 000 $ au cours des six derniers jours. Bien que les quatre premières fois que BTC se soit rétabli au-dessus, le crash du 9 décembre a produit une clôture quotidienne en dessous.

L’action des prix pour les prochains jours est cruciale car elle déterminera ou établira un biais de direction. Dans certains cas, le prix du Bitcoin pourrait se consolider avant d’exploser violemment.

Bien qu’il soit difficile de dire dans quelle direction BTC pourrait se diriger, supposons qu’il s’agisse d’un mouvement haussier. Dans ce cas, le prix du Bitcoin doit produire une clôture quotidienne supérieure à 57 845 $ pour indiquer que les traders ont repris le contrôle. Faire cela établira un plus haut et, éventuellement, un plus bas plus élevé, ce qui confirmera le début d’une tendance haussière.

Même après avoir renversé le niveau de 57 845 $, BTC doit parcourir une zone de consolidation épaisse jusqu’à 61 000 $. Au-delà de ce niveau, le gros crypto devra alors s’attaquer à l’obstacle de 65 509 $ et éventuellement au plus haut historique à 69 000 $.

Pour déclencher ce scénario, BTC doit consolider ou inverser la tendance baissière et produire un sommet supérieur à 57 845 $.

Graphique 1 jour BTC/USD

À l’appui de ce scénario, le graphique des adresses actives quotidiennes, qui montre que la DAA est supérieure à la moyenne sur 30 jours de 944 000 et se situe actuellement à 1,11 million. Ces données révèlent que malgré les récents crashs flash, les investisseurs interagissent toujours avec la blockchain Bitcoin, suggérant qu’ils sont optimistes quant aux performances de BTC.

Graphique BTC DAA

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours, qui s’est réinitialisé et est actuellement à 1%, implique également qu’une tendance à la hausse est probable. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée.

Il est possible que cet indice plonge en territoire négatif, mais il est également possible que les détenteurs à long terme commencent à accumuler, ce qui relance la tendance haussière.

Graphique MVRV BTC 365 jours

Enfin, la réserve stable d’approvisionnement en pièces sur toutes les bourses a atteint un nouveau record de 21,3 milliards de dollars au 9 décembre. Cette hausse semble s’être accélérée vers le 25 novembre, indiquant que les investisseurs pourraient se préparer à acheter la baisse si nous jamais en obtenir un ou en utilisant les pièces stables comme garantie pour leurs positions existantes.

Tableau des réserves d’approvisionnement en BTC stablecoin

Les traders BTC ne sont pas loin derrière

Bien que le scénario haussier ne semble pas impossible, la répartition du niveau psychologique de 50 000 $ et du niveau de support de 48 326 $ suggère que les traders ont le contrôle. Si les acheteurs ne parviennent pas à sauver la crypto pionnière à ces niveaux, il y a de fortes chances que la tendance à la baisse s’accentue, faisant tomber BTC à 40 596 $, le prochain plancher de support.

Si cela se produisait, les teneurs de marché collecteraient probablement les liquidités restant en dessous de cette zone, permettant à la BTC de revoir à nouveau les niveaux de 30 000 $.

Dans un cas extrêmement grave, le prix du Bitcoin pourrait descendre en dessous du creux du 20 juillet à 29 763 $ pour collecter les liquidités du stop de vente.

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient le côté baissier des arguments, qui montre que le prochain niveau de support stable s’étend de 45 615 $ à 23 046 $. Ici, environ 5 millions d’adresses ont acheté 3,35 millions de BTC à un prix moyen de 36 730 $.

Même si BTC pourrait atteindre 30 000 $ ou moins, il y a de fortes chances qu’il revisite 36 000 $.

BTC GIOM

De plus, le volume de transactions important d’une valeur de 100 000 $ ou plus est également passé de 12 millions le 16 novembre à 5,4 millions le 6 décembre. Cette réduction de 55% indique que les grandes institutions ou les baleines ne s’intéressent pas au BTC aux niveaux actuels.

Graphique du volume des transactions importantes BTC

Les investisseurs doivent donc être prudents et observer comment le prix du Bitcoin réagit autour du niveau psychologique de 50 000 $. Une consolidation suivie d’une pompe à 57 845 $ suggérera que les traders tentent de faire un retour. Dans ce cas, les acteurs du marché doivent attendre la confirmation.

Si le prix du Bitcoin continue de baisser, une nouvelle révision de 40 000 $ ou moins semble plausible.