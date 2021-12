Un rapport du SPLC examine l’utilisation de Bitcoin et de Monero par les extrémistes de droite | Cryptomonnaie

Le Southern Poverty Law Center (SPLC) a publié un rapport examinant les liens étroits entre l’extrême droite et Bitcoin, dont beaucoup ont bâti des fortunes dans la crypto-monnaie.

Dans un rapport Hatewatch du 9 décembre, le SPLC a partagé ses conclusions sur la façon dont les extrémistes de droite et les suprémacistes blancs discutent et utilisent les crypto-monnaies, affirmant que beaucoup ont amassé «des dizaines de millions de dollars» grâce aux dons de crypto.

Le rapport Comment la crypto-monnaie a révolutionné le mouvement pour la suprématie blanche a identifié et compilé plus de 600 adresses de crypto-monnaie associées à des suprémacistes blancs et à d’autres extrémistes d’extrême droite de premier plan » pour parvenir à ses conclusions.

L’une des principales affirmations qu’il fait est que, bien que moins d’un quart des Américains possèdent une crypto-monnaie :

« Hatewatch a eu du mal à trouver un acteur de premier plan dans l’extrême droite mondiale qui n’a pas encore adopté la crypto-monnaie au moins dans une certaine mesure. »

Les raisons les plus courantes pour lesquelles ces personnes ont utilisé la crypto-monnaie étaient parce qu’elles ont été retirées de la banque ou parce qu’elles veulent cacher leurs transactions.

Stefan Molyneaux, qui est décrit par Wikipedia comme un nationaliste blanc d’extrême droite et un suprémaciste blanc, accepte des dons en Bitcoin depuis huit ans. Le SPLC a noté que le premier portefeuille Bitcoin lié à Molyneaux remonte au 25 janvier 2013 et que ses abonnés ont fait don d’un total de 1250 Bitcoin depuis 2013.

Molyneaux a réalisé environ 3,28 millions de dollars sur 1,28 million de dollars de dons crypto. C’est plus que tout autre extrémiste étudié pour le rapport du SPLC.

Greg Johnson, qui porte le pseudonyme de Karl Thorburn, a gagné plus de 800 000 $ grâce à la cryptomonnaie. Johnson est le fondateur du site controversé CounterCurrents.

Le site demande que les dons de ses abonnés soient payés dans 12 crypto-monnaies différentes et essaie actuellement d’atteindre un objectif de 200 000 $ pour faire avancer ses ambitions politiques.

Le critique de crypto et auteur David Gerard a déclaré au SPLC dans un e-mail que bien qu’à première vue le montant d’argent que ces extrémistes tirent de la crypto soit alarmant, ce n’est pas une raison pour associer toutes les crypto-monnaies à leurs actions. Il prétendait:

« Le Bitcoin a commencé dans le libertarisme de droite… Ce n’est pas du tout la même chose qu’être une sous-culture néo-nazie. Cela dit, il y a une plus grande proportion de nazis là-bas que ce à quoi vous vous attendriez par hasard, et la sous-culture Bitcoin ne prend vraiment pas la peine de chasser ses nazis.

Bien qu’extensif, le rapport du SPLC s’appuie fortement sur des événements et des incidents historiques qui ont été signalés précédemment, tels que la publication extrémiste Daily Stormer citant en 2017 le point de vue d’un animateur de télévision Bitcoiner sur l’utilisation de la crypto-monnaie comme moyen de libérer ses lecteurs de ce qu’il voit. comme le contrôle juif des banques centralisées.

Il a lié l’extrémiste Andrew « Weev » Auernheimer à la pièce de monnaie privée Monero, qui facilite les transactions privées et introuvables mieux que Bitcoin, avec un podcast de 2017 lorsqu’il a déclaré: « Je détiens cependant beaucoup de Monero. C’est mon gros truc maintenant. Je suis bien dans Monero. Je détiens une somme importante.