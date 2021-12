Le prix de Solana sur le point d’exploser alors que les utilisateurs détiennent plus de 76% de l’offre en circulation | Cryptomonnaie

Plus de 76% des jetons de Solana sont jalonnés, ce qui réduit l’offre circulante de SOL à travers les échanges.

Le prix de Solana est actuellement sur une tendance baissière en raison de la congestion soudaine du réseau de 18 heures jeudi.

Les analystes sont optimistes sur Solana, prédisant que le prix du SOL pourrait revenir au-dessus de 200 $ avant le début d’un rallye massif.

Alors que les frais de transaction moyens sur le réseau Ethereum ont atteint un sommet de 48,33 $, il y a eu une augmentation de l’activité en chaîne sur le réseau Solana. Selon les données de Staking Rewards, plus de 76% des jetons Solana d’une valeur de 84 milliards de dollars ont été mis en jeu par les utilisateurs en échange de paiements d’intérêts à haut rendement.

Solana se prépare pour un retour au-dessus de 200 $

Une augmentation du jalonnement sur le réseau Solana a réduit l’offre circulante de SOL. Historiquement, une pénurie de jetons de l’actif alimente un discours haussier pour le prix. Les analystes s’attendent à ce que le prix du SOL se remette d’une baisse en dessous de 200 $ et fasse son retour d’ici une semaine.

Le réseau Solana a subi une congestion du réseau jeudi et la communauté crypto a critiqué le tueur d’Ethereum pour son manque de centralisation et de transparence. Après une interruption de 18 heures, le réseau Solana n’a pas encore indiqué la cause de la congestion.

L’activité en chaîne de Solana a augmenté à mesure que les développeurs et les utilisateurs du réseau Ethereum transforment leur capital en SOL pour des frais de transaction moins élevés. Solana est devenu le premier choix de l’écosystème DeFi.

L’altcoin, populaire en tant que tueur d’Ethereum, est actuellement à la baisse, s’échangeant à 178,78 $. @Crypto_Ed_NL, un analyste de crypto-monnaie, n’est pas convaincu que la correction soit terminée.

J’ai raté la boîte verte par un cheveu dans la décharge vendredi/samedi dernier mais pas encore sorti du bois, imo. Je veux voir une cassure nette de ce fanion avant que je considère que la correction est terminée pic.twitter.com/XqUWNYV4Hg – Crypto_Ed_NL (@Crypto_Ed_NL) 9 décembre 2021

Tyler Hill, analyste de crypto-monnaie et YouTuber, s’attend à ce que le prix de Solana explose. Hill déclare: «Le 15 décembre est le dernier jour où nous devons repousser au-dessus de 200 pour que nous puissions voir ce niveau de support clé se maintenir, comme il l’a fait à plusieurs reprises l’année dernière. Si nous voyons une cassure à la baisse dans une semaine, nous pourrions voir ce niveau nous repousser dans une tendance haussière. »

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de Solana et ont prédit une hausse à 240 $ après une baisse.