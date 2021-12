Les données montrent que les traders professionnels sont actuellement plus optimistes sur Ethereum que Bitcoin | Cryptomonnaie

La plupart des commerçants ont remarqué que le prix de l’Ether (ETH) a largement surperformé le Bitcoin (BTC) depuis des mois maintenant et que le ratio ETH/BTC a augmenté de plus de 230% en 2021 et a récemment atteint un nouveau sommet à 0,089 BTC le 9 décembre.

Paire ETH/BTC chez Coinbase. Source : TradingView

Pour mettre les choses en perspective, la capitalisation boursière de 490 milliards de dollars d’Ether représente actuellement 54% des 903 milliards de dollars de Bitcoin. Ce ratio a terminé 2020 à seulement 15 %, il est donc prudent de conclure qu’un certain « retournement » s’est produit. C’est peut-être encore loin de ce que les maximalistes d’Ethereum imaginaient, mais c’est toujours une course tout à fait respectable.

Au lieu d’analyser la justification du mouvement ou, pire encore, de prédire le résultat sur la base de certaines attentes lâches, les analystes devraient explorer la structure du marché de chaque pièce individuellement.

Par exemple, la prime du marché à terme fait-elle face à une tendance similaire sur les deux pièces et comment se compare le ratio long/short des traders professionnels ? Ce sont les métriques les plus pertinentes pour déterminer si un mouvement a la force de continuer.

La prime à terme favorise l’Ether

Les contrats à terme trimestriels sont les instruments préférés des bureaux d’arbitrage et des baleines, mais en raison de leur date de règlement et de la différence de prix par rapport aux marchés au comptant, ils peuvent sembler compliqués pour les commerçants de détail. Cependant, l’avantage le plus notable de ces contrats trimestriels est l’absence d’un taux de financement fluctuant.

Ces instruments à mois fixe se négocient généralement légèrement au-dessus des prix du marché au comptant, ce qui indique que les vendeurs demandent plus d’argent pour retarder le règlement plus longtemps. Par conséquent, les contrats à terme devraient se négocier à une prime annualisée de 5 à 15 % sur des marchés sains. Cette situation est connue sous le nom de « contango » et n’est pas exclusive aux marchés de la cryptomonnaie.

Base à terme Bitcoin et Ether. Source : Laevitas.ch

Après avoir comparé les deux graphiques, nous pouvons voir que les contrats à terme Bitcoin se négocient à une prime annualisée moyenne de 2,6% pour mars 2022 et de 4,4% pour juin 2022. Cela se compare aux 2,9% et 5% d’Ether, respectivement. En conséquence, il devient clair que les baleines et les bureaux d’arbitrage exigent une prime plus importante sur l’éther et il s’agit d’un indicateur haussier.

Le ratio long/short de Bitcoin a diminué

Pour mesurer efficacement le positionnement des traders professionnels, les investisseurs doivent surveiller le ratio long/short des meilleurs traders sur les principaux échanges crypto. Cette mesure fournit une vue plus large de la position nette effective des traders en collectant des données sur plusieurs marchés.

Il convient de noter que les bourses collectent différemment les données sur les meilleurs traders, car il existe plusieurs façons de mesurer l’exposition nette des clients. Par conséquent, toute comparaison entre différents fournisseurs doit être effectuée sur des changements en pourcentage au lieu de nombres absolus.

Ratio long/short des meilleurs traders de Bitcoin. Source : Coinglass

Le ratio long/short des meilleurs traders de Bitcoin se situe actuellement à un ratio moyen de 1,21, en baisse par rapport au 1,39 du 5 décembre. Par rapport au chiffre de 1,59 d’il y a deux semaines, cela indique que les acheteurs (acheteurs) ont réduit leur exposition de 24. %. Encore une fois, le nombre absolu a moins d’importance que le changement global dans le laps de temps.

Ratio long/short des meilleurs traders d’Ether. Source : Coinglass

Pendant ce temps, les baleines d’éther et les bureaux d’arbitrage ont montré un changement de sentiment positif à partir du 5 décembre après que le long-to-short soit passé de 1,0 à 1,16. En comparant les données moyennes du 25 novembre, les positions longues à courtes des meilleurs traders d’Ether ont été réduites de 20% par rapport à 1,43.

Les données montrent que les commerçants Ether sont plus confiants que les commerçants Bitcoin

Les données actuelles sur les dérivés favorisent Ether car l’actif affiche actuellement un taux de base à terme plus élevé. En outre, l’amélioration du long-to-short des meilleurs traders depuis le 5 octobre signale la confiance à une période délicate où le prix de l’ETH est en baisse de 16% par rapport à son plus haut historique de 4 870 $.

Les investisseurs en Bitcoin peuvent manquer de confiance car son prix se situe à 31% en dessous du record de 69 000 $ du 10 novembre. Il n’y a aucun moyen de savoir s’il s’agit d’une cause ou d’une conséquence. Pourtant, à en juger par la prime à terme et les données long-to-short, Ether semble avoir suffisamment d’élan pour continuer à surperformer.