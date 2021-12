Le prix de Cardano pourrait chuter de 15% alors que les métriques en chaîne s’accumulent contre les traders ADA | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano montre des signes qu’il pourrait plonger dans la zone de demande de 1,02 $ à 1,19 $.

Les données de transaction montrent que la tendance haussière de l’ADA sera confrontée à une résistance massive de 1,39 $ à 1,35 $.

Une clôture décisive au-dessus de 1,48 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Le prix de Cardano est à un point d’inflexion dans son parcours de baisse et devrait baisser à l’avenir. La principale raison de cette baisse est due aux mesures en chaîne, qui montrent une baisse des intérêts et des entrées de capitaux.

Le prix de Cardano pourrait créer un piège à traders

Le prix de Cardano connaît actuellement un ralentissement car il oscille autour du niveau de support de 1,30 $. Bien qu’il puisse y avoir une montée rapide, peut-être pour retester la barrière immédiate à 1,40 $, il n’est pas sûr que ADA puisse la maintenir.

Depuis le 2 septembre, le prix de Cardano suit une tendance baissière implacable et ne montre aucun signe d’arrêt alors même qu’il est aux prises avec un autre niveau de support, juste au-dessus de la zone de demande quotidienne, s’étendant de 1,02 $ à 1,19 $.

Les teneurs de marché sont susceptibles de générer des liquidités en déclenchant une brève montée à 1,34 $ ou 1,40 $, mais finalement, inversent la tendance et conduisent ADA vers la zone de demande quotidienne, piégeant les traders.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

D’un point de vue technique, la baisse n’a peut-être pas de sens, mais le modèle In/Out of the Money Around Prix (IOMAP) d’IntoTheBlock montre qu’un énorme groupe d’investisseurs sous-marins est présent entre 1,39 $ et 1,35 $. Ici, environ 260 000 adresses ont acheté près de 5,3 milliards d’ADA à un prix moyen de 1,36 $.

Par conséquent, une augmentation potentielle de la pression d’achat qui pousse le prix de Cardano dans cette zone devrait se heurter à une pression de vente de la part des investisseurs essayant d’atteindre l’équilibre.

ADA IOMAP

La baisse du volume de transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus pour Cardano au cours des trois derniers mois, d’environ 46 milliards à 7,97 milliards, soutient encore cette perspective baissière. Cette baisse de 82% suggère que les baleines ou les individus à valeur nette élevée ne sont pas intéressés par l’ADA aux niveaux de prix actuels.

Tableau des volumes de transactions ADA

Alors que les choses s’annoncent sombres pour le prix de Cardano d’un point de vue technique et en chaîne, une clôture décisive au-dessus de 1,48 $ créera un sommet plus élevé, suggérant le début d’une nouvelle tendance haussière. Dans ce scénario, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ADA poursuive son ascension pour retester le point de pivot de 1,73 $.