Une panne d’AWS frappe dYdX, ce qui soulève des inquiétudes concernant la décentralisation | Cryptomonnaie

Les traders ne pouvaient rien faire d’autre que d’attendre le 7 décembre lorsque dYdX est tombé en panne avec Binance.US et Coinbase en raison d’un problème AWS.

Une panne d’Amazon Web Service (AWS) le 7 décembre a forcé l’échange décentralisé dYdX à arrêter ses opérations, soulevant des questions sur la dépendance à l’égard des services centralisés par les protocoles DeFi.

AWS est l’un des services cloud les plus utilisés au monde et une quantité considérable d’infrastructures décentralisées l’utilise. AWS propose des serveurs, du stockage, de la mise en réseau, de l’informatique à distance, de la messagerie électronique, du développement mobile et de la sécurité pour les sites Web.

dYdX a publié une mise à jour via Twitter le 8 décembre, reconnaissant que sa dépendance à l’égard d’un service Web centralisé comme AWS est problématique. Il s’est engagé à améliorer la véritable décentralisation de ses opérations, mais n’a pas précisé comment.

Malheureusement, certaines parties de l’échange reposent encore sur des services centralisés (AWS dans ce cas). Nous sommes profondément déterminés à décentraliser pleinement et cela reste l’une de nos principales priorités alors que nous continuons à itérer sur le protocole.

Les échanges centralisés (CEX) Binance.US et Coinbase ont également connu des pannes de service en raison du problème AWS.

dYdX est la 11e plus grande application DeFi sur le réseau Ethereum selon Dappradar. Il génère un volume de transactions quotidien d’environ 1,5 milliard de dollars. En tant qu’échange décentralisé (DEX), il ne nécessite aucun protocole de connaissance du client (KYC) et règle toutes les transactions via des contrats intelligents.

Les mises à jour sur le portail d’état dydx ont montré qu’en essayant de résoudre le problème, l’équipe n’a pas pu accéder aux éléments clés de son back-end en raison de la panne. Le statut à partir de 21h20 UTC était le suivant :

Nous cherchons à savoir si nous pouvons simplement faire annuler toutes ces commandes, mais la panne d’AWS nous empêche actuellement de savoir si c’est possible.

Le jeton dYdX a baissé d’environ 10 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 8,63 $ selon Coingecko.