Le prix de Shiba Inu signale une hausse de 50% alors que SHIB forme une configuration à triple pression | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu plane au-dessus du niveau de support de 0,0000350 $, terminant son troisième robinet.

SHIB se consolide dans une zone restreinte et pourrait être due pour une augmentation de 50 % à 0,0000522 $.

Une panne du niveau de support de 0,0000327 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Shiba Inu oscille autour d’un niveau de support crucial et montre des signes de déclenchement d’une montée rapide. La chute récente en dessous de cette barrière suggère que les teneurs de marché ont déjà collecté des liquidités, indiquant que le risque de baisse est relativement moindre.

Le prix du Shiba Inu va bientôt décoller

Le prix de Shiba Inu a établi 0,0000350 $ comme plancher de support après le crash éclair du 4 décembre et a augmenté de près de 14% par la suite. Le retracement qui s’en est suivi est tombé en dessous de ladite barrière et a établi un creux à 0,0000327 $. Ce mouvement a collecté des liquidités se situant en dessous de la plate-forme de 0,0000350 $ et s’est rapidement rétablie, indiquant que les traders sont en jeu.

Après un bref rallye, SHIB a de nouveau retracé et teste actuellement à nouveau le point de départ de 0,0000350 $, indiquant la formation d’une configuration à triple pression. Souvent, le troisième robinet de cette formation technique est suivi d’une augmentation massive de la pression d’achat.

En supposant un développement similaire, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu monte au-dessus du plafond de 0,0000380 $ et collecte des liquidités au-dessus de celui-ci. Ce mouvement confirmera le début d’une tendance haussière. Au-delà de cela, SHIB devrait poursuivre son ascension pour retester l’obstacle de 0,00000448 $, constituant un gain de 28%.

Dans un cas très haussier, le prix de Shiba Inu pourrait s’étendre au-delà de 0,00000448 $ et atteindre le niveau de résistance de 0,0000522 $ et la liquidité restant au-dessus. Ce mouvement représenterait une ascension de 50% pour SHIB.

Graphique 3 heures SHIB/USDT

D’un autre côté, si le prix de Shiba Inu ne rebondit pas sur le niveau de support de 0,0000350 $, la consolidation pourrait se poursuivre. Cependant, si la pression de vente fait chuter SHIB pour produire un plus bas inférieur à la plate-forme de 0,0000327 $, cela invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix de Shiba Inu pourrait baisser et retester le plus bas du 4 décembre à 0,0000275 $.