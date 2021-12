Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, MATIC & Bitcoin – American Wrap 09 décembre | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos frappe les pauses pendant que les investisseurs se décident

Le prix du Bitcoin semble continuer à respecter les limites de son fanion alors que les marchés mondiaux font une pause après le rallye positif de mercredi. Pour Ethereum, une action sur les prix plus inquiétante semble se dérouler, car les traders n’ont pas réussi à dépasser les 4 465 $ à deux reprises et, ce faisant, forment un piège à traders. Pendant ce temps, le XRP semble être plus prometteur car l’envers du fanion a été testé deux fois et semble mûr pour la percée.

Cardano se rapproche d’un effondrement majeur des prix en dessous de 1,25 $

Le prix de Cardano continue de faire face à une faiblesse par rapport à un marché financier plus large qui est de plus en plus averse au risque. L’action des prix était déjà à la traîne par rapport aux principaux leaders du marché, mais les perspectives d’un retour haussier se sont lentement retirées.

Pourquoi le prix MATIC pourrait bientôt connaître une ascension fulgurante vers le niveau rond de 4 $

Le prix du MATIC semble être prêt pour une hausse majeure vers 3,84 $ alors que Polygon a présenté une configuration graphique haussière sur le graphique journalier. Le modèle technique dominant suggère que le jeton de couche 2 se prépare à une montée de 62%.