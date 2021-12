La faiblesse des prix de Decentraland se poursuit alors que MANA vise 2,50 $ | Cryptomonnaie

La faiblesse des prix decentraland se poursuit malgré le rallye post-flash-crash.

Les oscillateurs signalent d’autres mouvements à la baisse.

Le métaverse et l’espace des jetons de jeu restent extrêmement surachetés et paraboliques.

Le prix Decentraland fait face à une pression de vente intense alors que le marché des crypto-monnaies est sous le choc de l’incertitude. Les vendeurs tentent de pousser le Decentraland près d’un plus bas de vingt jours. Le graphique hebdomadaire indique que des prix plus bas sont presque inévitables.

La correction des prix decentraland se poursuit, l’attaque de l’traders n’est pas terminée

L’action des prix décentralisée a été la définition de ce à quoi ressemble un faux signal. Le crash flash de samedi a vu Decentraland réaliser un gain de 65% par rapport aux plus bas, puis pousser une clôture quotidienne au-dessus de l’ouverture – un exploit que presque aucune autre crypto-monnaie ne pourrait accomplir. Cependant, cette réponse haussière n’a pas pu se transformer en un élan soutenu.

Il reste une correction naturelle qui n’a pas encore eu lieu pour Decentraland. Le prix Decentraland s’est déplacé vers cette zone de correction, mais aucune clôture significative dans cette zone de valeur n’a eu lieu. Cette zone de valeur se situe entre le retracement de Fibonacci de 50 % à 2,00 $ et le retracement de Fibonacci de 38,2 % à 2,48 $. Jusqu’à ce qu’il y ait une clôture quotidienne ou hebdomadaire proche d’au moins le niveau de 2,50 $, Decentraland reste fortement suracheté.

Le Relative Strength Index hebdomadaire montre à quel point la hausse de Decentraland reste excessive. L’indice de force relative est récemment sorti de niveaux de surachat extrêmes, se déplaçant juste en dessous des 80 niveaux la semaine dernière. Il n’a pas bougé pour tester les niveaux de survente à 50 ou 40 depuis le début du pic le plus récent au cours de la semaine du 29 octobre.e.

Idéalement, le prix Decentraland aurait une clôture hebdomadaire proche du niveau de 2,00 $. Cela positionnerait certainement l’indice composite à ou en dessous du 24 septembree bas, créant une énorme divergence haussière cachée. De plus, l’indice de force relative serait juste au-dessus du niveau 50.

Graphique Ichimoku hebdomadaire MANA/USDT

L’un des deux mouvements doit se produire pour invalider le biais baissier à court terme et les perspectives. Le moins susceptible de se produire serait que le prix Decentraland atteigne de nouveaux sommets historiques. Au lieu de cela, le scénario le plus probable est un retour à l’équilibre au fil du temps, où le prix Decentraland s’échangerait latéralement avec le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen, s’aplatissant avec des semaines d’échange entre les zones de valeur de 3,25 $ à 3,50 $.