Cardano se rapproche d’un effondrement majeur des prix en dessous de 1,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano approche de nouveaux plus bas de quatre mois.

L’indice de force relative Cardano entre dans des conditions de marché baissier.

Les conditions inférieures à 1,00 $ deviennent une réalité.

Le prix de Cardano continue de faire face à une faiblesse par rapport à un marché financier plus large qui est de plus en plus averse au risque. L’action des prix était déjà à la traîne par rapport aux principaux leaders du marché, mais les perspectives d’un retour haussier se sont lentement retirées.

Le prix de Cardano est désormais menacé d’une baisse de 30% qui pourrait dépasser en dessous de 1,00 $

L’action des prix de Cardano a chuté de plus de 6% aujourd’hui, en tandem avec le marché plus large des crypto-monnaies. Bien qu’elles ne soient pas directement liées au marché des crypto-monnaies, la nouvelle selon laquelle les plus grandes sociétés immobilières chinoises (et l’une des plus grandes au monde) ont officiellement fait défaut a exercé une pression sur les actifs à risque – des actifs qui ont déjà été soumis à une incertitude considérable.

Le niveau de support combiné le plus important pour Cardano est la zone de valeur de 1,33 $ où existent le point de contrôle du volume 2021 et le sommet du cloud hebdomadaire. Par conséquent, le fait de ne pas maintenir la zone de 1,33 $ positionnerait Cardano à son dernier niveau de support principal.

La dernière ligne de support de Cardano existe dans une fourchette de prix comprise entre 1,04 $ et 1,10 $. Senkou Span B, le retracement de Fibonacci à 50 % et la dernière zone épaisse du profil de volume sont tout ce qui s’oppose à un crash éclair jusqu’à la zone de valeur de 0,40 $ à 0,50 $.

Le prix Cardano remplira toutes les conditions pour une entrée idéale de cassure baissière Ichimoku si le chandelier hebdomadaire ou quotidien clôture en dessous de 1,07 $. Si cela se produit, il n’y a pas de support hebdomadaire au sein du système Ichimoku Kinko Hyo jusqu’à ce que Chikou Span teste le haut du Cloud à 0,13 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ADA/USD

Si les acheteurs veulent sauver Cardano d’une violente capitulation, il ne suffira pas de maintenir le niveau de 1,33 $. Au lieu de cela, les acheteurs devront intervenir et pousser Cardano à au moins un cheveu au-dessus du Tenkan-Sen hebdomadaire à 1,81 $.