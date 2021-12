Les acheteurs de Shiba Inu disparaissent alors que SHIB tombe à 0,00003 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se consolide après que le rallye initial du crash éclair s’estompe.

Le niveau de survente final du RSI continue d’être testé.

Le volume commence à se tarir, ajoutant une probabilité que SHIBA pousse plus au sud.

Le prix du Shiba Inu est resté pratiquement inchangé depuis dimanche. Les corps des quatre derniers chandeliers quotidiens ont été bloqués entre 0,000036 $ et 0,000037 $. SHIBA en est à sa cinquième journée consécutive de baisse du volume des échanges.

Le prix du Shiba Inu voit la participation à l’achat se tarir

Le prix du Shiba Inu est dans un état désastreux. Le nombre de jours consécutifs d’un volume d’un jour de bourse inférieur au suivant est désormais de cinq. De plus, le volume des deux derniers jours est le plus bas depuis la semaine du 20 octobre.e.

L’action des prix elle-même a été relativement modérée, avec un mouvement de prix minimal. La combinaison des conditions de négociation stables et de la baisse du volume a positionné l’indice de force relative à peine au-dessus du niveau de survente final dans un marché baissier (40). Il se négocie contre ce niveau depuis six jours, indiquant qu’un mouvement en dessous de 40 pourrait se produire à tout moment.

La pression sur le prix du Shiba Inu augmentera à mesure que le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen commenceront à baisser. Les traders devront pousser Shiba Inu au-dessus de ces niveaux ; sinon, ils agiront comme une main poussant SHIBA de plus en plus bas.

La pression à la baisse devrait être limitée à une zone de support entre le point de contrôle du volume de 2021 à 0,000038 $ et le retracement de Fibonacci à 88,6 % à 0,000032 $.

Graphique Ichimoku journalier SHIBA/USDT

Si les traders veulent nier toute autre action baissière sur les prix, les traders devront pousser le prix de Shiba Inu à une clôture au-dessus du retracement Kijun-Sen et 61,8% de Fibonacci à 0,000043 $. Cela placerait SHIBA dans la position unique d’une clôture à un sommet de huit jours, piégeant probablement tout short ou attirant de nouveaux acheteurs au début du FOMO.