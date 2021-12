WhatsApp pour activer les transferts crypto | Cryptomonnaie

Meta’s Novi a révélé un programme pilote dans lequel un groupe sélectionné a testé les fonctionnalités et les services de paiement WhatsApp. Le déploiement des paiements cryptés sur une plate-forme de messagerie est une percée, car des millions d’utilisateurs profitent du service de messagerie crypté de WhatsApp.

Meta (anciennement Facebook) a franchi une nouvelle étape en déployant des paiements en crypto-monnaie aux utilisateurs du géant de la messagerie WhatsApp.

Stéphane Kasriel, Novi Chief, s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle. Kasriel a révélé qu’un nombre limité d’utilisateurs aux États-Unis pouvaient envoyer et recevoir des crypto-monnaies sur WhatsApp.

Il existe une nouvelle façon d’essayer le @Novi portefeuille numérique. À partir d’aujourd’hui, un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de l’argent en utilisant Novi sur @WhatsApp , ce qui rend l’envoi d’argent à la famille et aux amis aussi simple que l’envoi d’un message. pic.twitter.com/dGz3lejri7

Malgré les obstacles au lancement de la monnaie numérique de Meta (Diem), le géant a fait une percée avec le déploiement des paiements crypto sur WhatsApp.

Les nouvelles fonctionnalités n’interféreraient pas avec les fonctionnalités de confidentialité de la plate-forme de messagerie. Kasriel pense que l’application de messagerie restera toujours « cryptée de bout en bout ».

Will Cathcart, directeur de WhatsApp, a déclaré :

Les gens utilisent WA pour coordonner l’envoi d’argent à leurs proches, et maintenant Novi les aidera à le faire en toute sécurité, instantanément et sans frais.

L’Open Markets Institute, une équipe de chercheurs, d’avocats, d’économistes, de journalistes et de défenseurs de Washington DC, a exprimé ses inquiétudes au sujet du projet de Meta.

Il existe plusieurs implications juridiques et réglementaires pour le projet pilote de Facebook qui méritent une attention particulière de la part des agences.

Les revers de Meta à Diem n’ont pas affecté négativement le déploiement de l’interface de paiement crypto du géant sur WhatsApp.

Gabor Gurbacs, le fondateur de l’application Points Ville, s’attend à ce que Meta rationalise les expériences de paiement du métaverse.

3) Les paiements, Bitcoin et les actifs numériques deviendront probablement une partie importante des communautés du métaverse. Les expériences seront rationalisées, simplifiées et plus accessibles. Fil utile de @davidmarcus sur les intégrations de Novi avec Meta. https://t.co/ewZps8fwDx

– Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) 28 octobre 2021