Sandbox connaît une hausse haussière et devrait récupérer les pertes subies | Cryptomonnaie

Le bac à sable voit les traders se préparer à un échange en cassure au-dessus du pivot mensuel.

Le prix du SAND apparaît au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge et semble prêt à monter une sauvegarde de récupération à 8,0 $.

Attendez-vous à une nouvelle hausse si le prix SAND clôture au-dessus du pivot mensuel à 5,70 $.

Le bac à sable (SAND) se redresse après la violente correction de la semaine dernière. Depuis qu’ils ont touché le support à 4,0 $ le 4 décembre, les traders ont lentement mais sûrement racheté une participation dans la crypto-monnaie et cherchent à briser la tendance baissière de sitôt. Une clôture quotidienne au-dessus du pivot mensuel attirerait davantage d’investisseurs et accélérerait la reprise vers 8,0 $, dont les nouveaux sommets historiques ne sont qu’à 10 % de distance.

Le bac à sable retombe dans le giron des traders alors que des signes positifs émergent

Le bac à sable a cédé la place aux traders la semaine dernière alors que la pression à la baisse a commencé à l’emporter sur le volume d’achat. L’indice de force relative s’échangeait également trop loin dans la zone de surachat, limitant les gains supplémentaires à la hausse pour les investisseurs rejoignant le parti trop tard. L’absence de nouveaux traders a déclenché une frénésie de prises de bénéfices qui a connu une accélération au cours du week-end en raison de l’effet de débordement du couteau tombant du Bitcoin.

Alors que SAND a vu les traders revenir sur les lieux, les achats se sont poursuivis pendant la reprise la semaine dernière. Les traders continuent d’acheter le long de la ligne de tendance ascendante verte et sortent maintenant d’un modèle de fanion, essayant de prendre le contrôle du pivot mensuel à 5,70 $. Une clôture au-dessus encouragerait les investisseurs hésitants à commencer à acheter car cela prouverait que ce rallye est fort et viable.

Graphique journalier SAND/USD

Avec la clôture au-dessus du pivot mensuel, une bougie très haussière pourrait se former demain, s’étirant peut-être vers 8,0 $. Attendez-vous à des prises de bénéfices à ce niveau et, en fonction de la force et de l’impact des vents arrière, un nouveau sommet historique possible se formera. Si des données économiques réduisent le risque des marchés, attendez-vous à ce que les investisseurs réduisent leurs positions dans SAND, ce qui entraînerait une rupture rapide de la ligne de tendance verte ascendante et une chute vers 4,0 $.