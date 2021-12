Le prix du Bitcoin pourrait rebondir après une chute catastrophique en dessous de 50 000 $ | Cryptomonnaie

L’intérêt ouvert de Bitcoin pour les contrats perpétuels BitMex a atteint 385 millions de dollars américains, le point le plus bas en un an.

La part de marché de Bitcoin est tombée à son point le plus bas, 37,8%, depuis février 2018.

Les analystes voient un potentiel de rebond dans la tendance des prix du Bitcoin, prédisent que l’actif se remettra d’une chute en dessous de 50 000 $.

Les analystes sont optimistes sur Bitcoin, s’attendant à ce qu’il se remette de sa récente chute en dessous de 50 000 $. Les traders de produits dérivés se sont désintéressés du Bitcoin ; cependant, la circulation BTC reste haussière.

Le prix du Bitcoin est à un point décisif après avoir chuté en dessous de 50 000 $

Sur la base des données de Glassnode, le taux d’intérêt ouvert Bitcoin sur les contrats perpétuels BitMex a atteint son plus bas niveau en un an. Le taux d’intérêt ouvert est considéré comme un indicateur du sentiment des investisseurs.

Actuellement, l’intérêt ouvert a atteint 385 millions de dollars en contrats perpétuels. Les contrats perpétuels sont différents des contrats à terme car ils peuvent être détenus pour une durée indéterminée. La dernière fois qu’il y a eu une baisse des intérêts ouverts de Bitcoin sur les bourses de produits dérivés, l’actif est passé de 54 000 $ à 49 000 $.

Les analystes ont noté une baisse de la part de marché de Bitcoin. La domination du Bitcoin est tombée en dessous de 40%, atteignant son point le plus bas depuis février 2018. Alors que les altcoins et les memecoins capturent une plus grande part de marché de la cryptomonnaie, la domination du Bitcoin est tombée à 37,8%.

Les analystes de Santiment, la plateforme de crypto intelligence, ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et s’attendent à un rebond au-dessus du niveau de 50 000 $. Après avoir atteint un creux de 24 heures en dessous de 49 300 $, Bitcoin montre le potentiel de rebond.

La circulation des jetons Bitcoin est la métrique qui mesure la quantité de Bitcoins uniques se déplaçant sur le réseau. La ligne de tendance sur sept jours de la métrique est au plus haut depuis les six derniers mois. Cela indique une circulation Bitcoin saine et alimente un récit haussier pour le prix BTC.

L’offre de BTC à travers les bourses est dans une tendance à la baisse, et les deux mesures prises ensemble (circulation et offre de jetons Bitcoin) ont rendu les analystes optimistes sur le prix du Bitcoin.

Les analystes de Netcost-Security sont optimistes et prédisent que le prix du Bitcoin pourrait rebondir pour tester la résistance à 55 000 $.