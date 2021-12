L’or résiste alors que les cryptos sont martelés | Cryptomonnaie

Alors que Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques ces dernières semaines, un nombre croissant d’investisseurs l’ont qualifié de « nouvel or ».

Bien sûr, Bitcoin et d’autres monnaies numériques peuvent présenter certains des mêmes avantages potentiels que l’or, étant des réserves de valeur alternatives qui existent en dehors du système bancaire. Cependant, les cryptos sont loin de l’argent dur, et l’évolution récente des prix peut indiquer pourquoi.

Ce week-end dernier, les prix du Bitcoin ont été martelés. Le bitcoin est passé d’un peu moins de 57 000 $ à un creux d’un peu plus de 46 000 $. C’est une baisse de 10 000 $ en quelques jours !

Maintenant que Bitcoin a mis en place un léger rebond, les spéculateurs se demandent peut-être s’il est sûr de revenir en arrière.

La réponse à cette question est que les marchés de la cryptomonnaie sont intrinsèquement spéculatifs.

Bien qu’ils aient probablement encore un potentiel de hausse important, ils comportent également un risque de baisse illimité car ils n’ont aucune sorte d’utilité tangible qui pourrait fournir un plancher fondamental pour la demande.

Les actifs durables, y compris l’or, conserveront leur valeur au fil du temps, quelle que soit la direction dans laquelle les spéculateurs peuvent pousser ou tirer les prix à court terme. Bien que le métal jaune ait été abattu au cours des dernières semaines, ses baisses ne ressemblaient en rien à celles observées dans Bitcoin.

Cela soulève la question de savoir pourquoi Bitcoin pourrait chuter si précipitamment alors que l’or est capable de se maintenir.

L’or a été utilisé comme monnaie pendant des milliers d’années. Le métal jaune est considéré depuis des siècles comme une réserve fiable de richesse et un protecteur de valeur. Apprécié par les rois et les serviteurs, l’or est apprécié dans le monde entier et parle un langage monétaire commun à ses détenteurs.

Ceci est différent du Bitcoin, qui n’est en circulation que depuis quelques années et n’a pas encore vraiment prouvé sa fiabilité sous stress.

Malgré les différences entre les cryptos et les monnaies fiduciaires traditionnelles, ce sont toujours des actifs non garantis.

Posséder Bitcoin ne met rien dans votre main. Alors que la crypto-monnaie peut être échangée directement contre quelque chose de tangible chez un détaillant qui choisit de l’accepter, la plupart des détenteurs de crypto détiennent simplement (ou « détiennent ») dans l’espoir d’être appréciés.

Si les gens arrêtaient de s’attendre à ce que Bitcoin s’apprécie, il n’y aurait peut-être plus d’arguments convaincants pour le conserver et peut-être peu de marché pour lui. Malgré ce que de nombreux passionnés de Bitcoin peuvent vous dire, les cryptos peuvent également être saisis, contrôlés, voire cooptés par le gouvernement s’il décide de le faire. Cela rend les cryptos vulnérables à un risque politique croissant alors que les gouvernements fauchés et avides de revenus deviennent de plus en plus rapaces.

Il est peu probable que l’or et les cryptos partagent un chemin de marché similaire, car les différences entre eux deviennent plus largement reconnues et visibles. Alors que Bitcoin peut offrir un énorme potentiel de profit à court terme, il peut être une montagne russe à monter et peut secouer les nerfs même des investisseurs les plus intrépides.

L’or, en revanche, ne connaîtra probablement pas les fluctuations extrêmes des prix du Bitcoin.

La douceur relative de l’or peut en faire un outil de diversification de portefeuille plus viable pour ceux qui cherchent à protéger leur patrimoine et à se protéger contre la hausse de l’inflation.

Après tout, le but même de la détention d’une couverture contre l’inflation et économique n’est-il pas d’éliminer une grande partie des risques potentiels inhérents aux autres classes d’actifs ? C’est pour cette raison que les métaux précieux sont susceptibles à un moment donné du cycle économique de surperformer les cryptos.

L’extrême volatilité des crypto-monnaies les rend inadaptées aux investisseurs les plus conservateurs.