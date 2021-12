Bitcoin plonge en dessous de 50 000 $ alors qu’Evergrande fait défaut sur la dette en dollars américains | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a gardé 50 000 $ comme objectif le 9 décembre alors que la consolidation sur BTC/USD a continué d’éviter les plus bas de la semaine dernière.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Bitcoin « apparaît sur la bonne voie »

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que la paire agissait dans une petite fourchette autour de la barre des 50 000 $ du jour au lendemain, ce qui n’est pas encore devenu un support ferme.

« Un domaine crucial à conserver est cette région que nous avons déjà touchée à 42 000 $. La clôture était supérieure à 46-47 000 $ et je préférerais ne pas perdre cela du tout. »

« Chop, chop, chop c’est pour Bitcoin », a écrit Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph, ce jour-là.

Dans des conditions globalement plus calmes malgré des marchés macroéconomiques confrontés à un défaut de paiement sans précédent du géant immobilier chinois Evergrande, les analystes se sont donc concentrés de plus en plus sur les phénomènes à plus long terme pour évaluer la santé globale de l’action des prix Bitcoin.

« Bitcoin semble sur la bonne voie », a résumé mercredi le compte Twitter populaire TechDev dans une discussion optimiste comparant cette année aux années précédentes après la réduction de moitié de 2013 et 2017.

Sujet fréquent pour TechDev, la relation, conditionnée par la réduction de moitié des cycles, a survécu malgré la baisse la plus récente par rapport aux sommets historiques totalisant 39%.

Il a en outre approuvé une analyse distincte du trader et analyste populaire Rekt Capital, qui a mis en évidence à la fin de la semaine dernière les niveaux clés de Fibonacci que Bitcoin doit conserver et récupérer.

Malgré les similitudes entre les cycles, cependant, les commentateurs ont concédé que cette fois, Bitcoin mettra probablement plus de temps à atteindre son pic de cycle, laissant décembre sans sommet de soufflage classique.

Ether vise la paire BTC

Les altcoins ont été tout aussi calmes du jour au lendemain, la seule qui se démarque dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière étant le jeton LUNA de Terra, en hausse de 11%.

L’éther (ETH) était en baisse de 1,2% au moment de la rédaction pour atteindre un peu plus de 4 300 $ tout en maintenant des sommets de près de quatre ans contre BTC.

Graphique en bougies ETH/BTC sur 1 mois (Bitstamp). Source : TradingView

Pour Rekt Capital, 4 384 $ était le niveau de soutien à récupérer afin d’alimenter un nouveau test de terrain plus proche des sommets historiques.