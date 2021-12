La frénésie des pièces de monnaie s’estompe alors que Dogecoin et Shiba Inu abandonnent le top 10 des cryptos | Cryptomonnaie

Alors que la capitalisation boursière de Dogecoin plonge, les pièces meme sont sorties du top 10 des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies sur le thème des chiens sont remplacées par de nouvelles pièces meme : la pièce Hamster gagne 75% du jour au lendemain.

La frénésie des pièces de monnaie prend fin alors que les altcoins font un retour dans la course haussière en cours.

Les analystes considèrent les pièces meme comme des indicateurs du marché de la cryptomonnaie. Un rallye de pièces de monnaie meme est indicatif d’une prochaine course de traders altcoin. Avec Dogecoin abandonnant le top 10 des crypto-monnaies, la frénésie des pièces de monnaie est susceptible de s’estomper dans la course haussière en cours.

Dogecoin et Shiba Inu abandonnent le top 10 des crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sur le thème des chiens Dogecoin et Shiba Inu ont subi une baisse de la capitalisation boursière, tombant du top 10 des crypto-monnaies. Alors que la popularité de DOGE et SHIB chute, Hamster coin et Shar Pie affichent des gains à deux chiffres du jour au lendemain.

La pièce Hamster (HAM) a affiché des gains de près de 70 % du jour au lendemain, tandis que le prix de Shar Pie (SHARPIE) a augmenté de 118 % au cours des dernières 24 heures. Dogecoin et Shiba Inu ont perdu leur domination sociale et sont remplacés par des pièces de monnaie comme HAM et SHARPIE qui offrent des gains plus élevés.

Parallèlement à la frénésie des pièces de monnaie, les altcoins font un retour dans la course haussière en cours.

Mati Greenspan, fondateur et PDG de Quantum Economics, a récemment tweeté à propos de la hausse des prix de la pièce Hamster.

HAM est devenu populaire après que le sénateur américain Brad Sherman a mentionné la pièce meme, suggérant qu’elle pourrait remplacer Dogecoin. La spéculation a alimenté la hausse des prix de la pièce meme, et elle est actuellement à 63 % de son sommet historique de 0,00000006 $.

Alors que les projecteurs se tournent vers de nouvelles pièces meme, les crypto-monnaies sur le thème des chiens perdent leur domination sociale du jour au lendemain.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit que la pièce meme est prête à reprendre sa tendance haussière alors qu’elle prend de l’ampleur.

Les analystes de Netcost-Security s’attendent à ce que le prix du Dogecoin rebondisse et fasse un retour au-dessus de 0,30 $, car il forme un triple fond. Un triple fond est généralement suivi par la résistance à la rupture du prix de l’actif.