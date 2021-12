Grand bond des investisseurs qui préfèrent la crypto aux actions | Cryptomonnaie

Une nouvelle recherche de l’agrégateur de données sur les consommateurs CivicScience a révélé qu’un nombre croissant d’investisseurs vendent leurs actions pour acheter plus de crypto.

Les questions de recherche ont été envoyées à des personnes de plus de 18 ans aux États-Unis à différents moments en 2021. Les résultats ont été pondérés par les données du recensement américain. Chaque question comptait entre 1 000 et 40 600 répondants.

Sur les 3 700 répondants interrogés, le nombre de ceux qui ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles d’investir leur argent dans la crypto-monnaie que les actions traditionnelles a augmenté de 140% en seulement cinq mois.

En juin, seulement 10% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient plus susceptibles d’investir leur argent dans la crypto-monnaie que les actions traditionnelles, qui sont passées à 24% en novembre.

Intéressant ceux qui ont dit suivre le marché financier et l’économie « de très près » ou « d’assez près » étaient plus susceptibles d’échanger leurs actifs traditionnels contre de la crypto.

Sur les 1285 personnes interrogées qui ont déclaré suivre le marché « de très près », 40% ont déclaré qu’elles-mêmes ou quelqu’un qu’elles connaissaient avait vendu leurs actions traditionnelles pour acheter de la crypto.

Ce pourcentage tombe à 30 % pour ceux qui suivent le marché « d’assez près » et à environ 17 % pour ceux qui déclarent suivre le marché « de pas du tout près ».

Environ 44% des 1 988 personnes interrogées qui avaient vendu des actions pour la crypto ont déclaré avoir vendu moins de 10% de leurs portefeuilles.

Mais environ un cinquième avait vendu plus de la moitié de ses actifs en actions pour acheter une crypto que Zack Butovich de CivicScience a décrite comme un « nombre incroyablement important ». Cela pourrait le pousser, mais c’est certainement notable.

Selon son site Web, CivicScience s’approvisionne en données grâce à des partenariats de contenu numérique et mobile. Cointelegraph a contacté CivicScience pour plus de détails sur sa méthodologie et attend une réponse.

CivicScience a également constaté que ceux qui ne sont pas intéressés par la technologie blockchain ont continué de baisser, passant de 80 % en mai de cette année à 68 % actuellement sur la base de 40 571 réponses du 1er mai au 6 décembre.