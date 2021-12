Pourquoi le prix MATIC pourrait bientôt connaître une ascension fulgurante vers le niveau rond de 4 $ | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC se prépare à une hausse de 62 % vers 3,84 $ après sa reprise rapide.

Les traders envisagent un rallye massif pour Polygon alors qu’il vise à établir un nouveau record.

MATIC doit se maintenir au-dessus de 2,24 $ pour que l’objectif optimiste soit atteint.

Le prix du MATIC semble être prêt pour une hausse majeure vers 3,84 $ alors que Polygon a présenté une configuration graphique haussière sur le graphique journalier. Le modèle technique dominant suggère que le jeton de couche 2 se prépare à une montée de 62%.

Le prix du MATIC s’accélère pour une ascension de 62%

Le prix du MATIC a formé un triangle ascendant sur le graphique journalier, présentant un objectif haussier à 3,84 $, une hausse de 72 % par rapport à la limite supérieure de la configuration technique en vigueur.

Le 7 décembre, le prix MATIC s’est tranché au-dessus de la ligne de tendance supérieure de la configuration graphique dominante, validant les perspectives haussières. Cependant, Polygon peut faire face à quelques obstacles avant d’atteindre l’objectif optimiste.

Le premier obstacle apparaît au plus haut du 26 mai à 2,44 $, puis au plus haut historique à 2,70 $. Le prix du MATIC pourrait faire face à des vents contraires au niveau d’extension de Fibonacci de 127,2% à 3,25 $, avant d’atteindre l’objectif haussier à 3,84 $. De plus grandes aspirations peuvent même cibler le niveau d’extension de Fibonacci de 161,8% à 3,96 $.

Cependant, pour que la configuration graphique dominante soit robuste, le prix MATIC doit se maintenir au-dessus de 2,24 $, la limite supérieure du triangle qui sert de première ligne de défense pour Polygon, coïncidant avec le niveau de retracement de 78,6 % de Fibonacci.

Graphique journalier MATIC/USDT

Le prix MATIC peut découvrir un point d’ancrage supplémentaire à la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours à 1,89 $, qui croise le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8%. Si la pression de vente devait augmenter, Polygon pourrait chuter vers le SMA de 50 jours à 1,81 $, puis vers la limite inférieure du triangle à 1,65 $, qui se situe près du niveau de retracement de 50 %.

Les investisseurs doivent noter que tomber en dessous de la position susmentionnée peut être source de problèmes pour les traders, car Polygon perdrait une ligne de tendance de support critique sur plusieurs mois et la prédiction haussière pourrait être annulée.