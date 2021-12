À la suite du «plan de réforme des paiements et de la cryptomonnaie» du trésorier Josh Frydenberg, la RBA a publié un rapport explorant la technologie DLT et l’émission en gros de CBDC.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a publié un rapport sur son projet de recherche de deux ans sur les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) de gros qui mettait l’accent sur les avantages de la numérisation et de l’autonomisation des processus bancaires manuels sur papier à l’aide de la technologie du grand livre distribué (DLT).

Le rapport marque la conclusion du projet de deux ans nommé « Project Atom » qui a été mené en partenariat avec la Commonwealth Bank of Australia (CBA), la National Australia Bank (NAB), Perpetual et ConsenSys, ainsi que des contributions supplémentaires de King & Mallesons en bois.

Commentant le projet Atom, la gouverneure adjointe de la RBA (Système financier) Michele Bullock a noté qu’il « a démontré le potentiel d’une CBDC de gros et d’une tokenisation des actifs pour améliorer l’efficacité, la gestion des risques et l’innovation dans les transactions de gros sur les marchés financiers ».

Une CBDC de gros fait référence à une monnaie numérique émise par la banque centrale qui est conçue pour le règlement des transferts interbancaires et des transactions entre institutions financières, par opposition à une CBDC de détail qui est destinée à un usage public.

La recherche de la CBDC a été publiée le 8 décembre, le même jour où le trésorier et chef adjoint des libéraux Josh Frydenberg a dévoilé un ambitieux «plan de réforme des paiements et de la cryptomonnaie» pour la réglementation des technologies financières et de la cryptomonnaie en Australie. Le gouvernement a indiqué qu’il était en faveur d’au moins six propositions de réforme de la cryptomonnaie recommandées par un comité sénatorial et enquêtait sur d’autres.

Trop lent? Nous sommes sur un tour de fusée. Tenez-vous bien. https://t.co/meuqgKjp3h -Steve Vallas (@stevevallas) 8 décembre 2021

Le projet consistait en une preuve de concept (POC) pour l’émission d’une « forme tokenisée de CBDC » qui pourrait être utilisée sur un marché de prêt syndiqué de gros numérisé. Les tests ont eu lieu sur une plate-forme de technologie de grand livre distribué (DLT) basée sur Ethereum.

Le rapport a révélé qu’une CBDC de gros soutenue par la technologie DLT pourrait considérablement augmenter l’efficacité et réduire le risque opérationnel en « remplaçant les processus hautement manuels et papier liés à l’origine et à la gestion » des données, des transactions, des paiements de prêts et des règlements, pour n’en nommer que quelques-uns.

Certains problèmes que la RBA a toutefois soulignés concernaient « la confidentialité, la finalité, le débit et l’efficacité des transactions » de l’utilisation de CBDC et de DLT, en particulier en ce qui concerne les chaînes de blocs qui ne sont pas conçues à des fins de vente en gros.

Le POC a expérimenté un modèle à deux niveaux pour l’émission et la distribution d’une CBDC, dans lequel la RBA a émis la monnaie numérique aux banques commerciales, puis les banques ont ouvert la disponibilité aux « participants éligibles du marché de gros qu’elles parrainent sur la plate-forme ».

La RBA a déclaré qu’elle avait exploré le concept des CBDC depuis 2018 – malgré le fait qu’elle minimisait son importance à plusieurs reprises – mais qu’elle s’était progressivement concentrée sur une monnaie numérique depuis 2020 au milieu de l’intérêt croissant des gouvernements du monde entier, citant la Chine en particulier qui a déjà déployé de nombreux essais publics du yuan numérique.

Bullock a souligné que la RBA « poursuivra ses recherches sur les CBDC dans le cadre de son domaine d’intervention stratégique visant à soutenir l’évolution des paiements ».

S’adressant à l’Australian Financial Review le 8 décembre, Sophie Gilder, responsable de la blockchain et des actifs numériques de la CBA a souligné les « avantages de haut niveau » de l’utilisation d’une CBDC, notant qu’un registre et un système de paiement interopérables pourraient offrir une plus grande transparence pour les paiements, données et audit :

Je le considère comme un « alpha opérationnel » : une plus grande efficacité et une plus grande transparence, ce qui signifie que vous n’avez pas à auditer et à rendre compte séparément des activités, et vous pouvez avoir une meilleure AML [anti money laundering] procédures car vous disposez d’un contrôle en temps réel.

« Cela serait bénéfique pour l’économie et faciliterait la tâche des régulateurs, tandis que la programmabilité serait un pas de géant et très bénéfique », a-t-elle ajouté.