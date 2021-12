Le prix Uniswap se redresse lentement alors qu’UNI envisage une hausse de 30% | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap connaît actuellement un recul après avoir atteint un sommet à 18,77 $.

Le retracement rebondira probablement sur le niveau de support de 17,62 $ et déclenchera une ascension de 30 % à 23,05 $.

Un creux inférieur à 15,17 $ invalidera la thèse haussière d’UNI.

Le prix Uniswap suit une tendance à la hausse lente depuis un certain temps. Cette décision intervient alors que les marchés de la cryptomonnaie commencent à se remettre de la vente brutale observée le 4 décembre. La récente montée en puissance montre qu’UNI est prêt pour un retracement rapide avant de déclencher un rallye massif.

Le prix Uniswap se prépare à des sommets plus élevés

Le prix Uniswap a augmenté de 23% au cours des deux derniers jours et a atteint un sommet à 18,77 $. Cette montée a été lente et a fait face à une pression de vente, mais les traders ont persévéré. Comme UNI se négocie actuellement à 18,45 $, il est possible qu’il revienne au niveau de support immédiat à 17,62 $ avant de déclencher une reprise.

Tant que ce niveau de support est maintenu, les acheteurs peuvent faire un retour, catalysant le prix Uniswap pour atteindre 21,86 $. Ce mouvement constituerait une avance de 23%. Dans certains cas, une pression d’achat accrue ou soutenue pourrait permettre à UNI de briser cette barrière et de revoir le niveau de résistance de 23,05 $, ce qui constitue une hausse de 30 %.

Cette montée en puissance pour Uniswap semble plausible compte tenu des perspectives globales haussières des marchés de la cryptomonnaie.

Graphique UNI/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Uniswap, une ventilation du niveau de support de 17,62 $ indiquera que les vendeurs sont des acheteurs écrasants. Dans ce scénario, UNI pourrait être ouvert pour une chute fatale.

Si le prix Uniswap produit un swing bas en dessous de 15,17 $, cela créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière détaillée ci-dessus.