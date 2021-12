Les dirigeants de la crypto exhortent les législateurs à envisager une législation sur mesure pour les actifs numériques au Congrès | Cryptomonnaie

Des dirigeants de l’industrie de la crypto-monnaie ont comparu devant le Congrès le 8 décembre.

Vise à améliorer la compréhension des régulateurs et des législateurs de la nouvelle classe d’actifs et de la façon dont elle se retrouve dans les réglementations existantes.

Les PDG de Crypto ont plaidé pour une législation sur mesure pour l’industrie.

Les dirigeants d’importantes sociétés de crypto-monnaie, dont Coinbase, Circle FTX et plusieurs autres, ont comparu devant le Congrès le 8 décembre pour témoigner et répondre aux questions concernant leurs produits et services sur le marché de la cryptomonnaie.

Les PDG de Crypto témoignent au Congrès

La représentante Maxine Waters a dirigé le comité des services financiers de la Chambre lors de l’audience, visant à améliorer la compréhension des régulateurs de la nouvelle classe d’actifs et de la manière dont le marché de la cryptomonnaie s’intégrerait dans la législation existante. Elle a souligné les inquiétudes concernant l’utilisation de l’énergie minière de la principale crypto-monnaie, pesant contre les avantages de Bitcoin.

Waters a déclaré qu’il restait plusieurs questions sur la façon dont les règles traditionnelles s’appliquent et si les régulateurs ont une autorité suffisante pour protéger les investisseurs et les consommateurs tout en encourageant l’innovation.

Brian Brooks, ancien contrôleur par intérim de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et PDG de Bitfury, a déclaré que le sujet « est important pour quiconque se soucie de la compétitivité américaine dans le secteur des services financiers ».

Le représentant Anthony Gonzalez (R-OH) a déclaré que Web3 peut responsabiliser n’importe qui, et a en outre souligné la possibilité que les États-Unis perdent l’innovation liée à la crypto-monnaie en raison de réglementations lourdes. Il s’est demandé si l’industrie bénéficierait d’une politique plus cohésive dans le pays.

Les dirigeants de la cryptomonnaie ont exhorté le Congrès à fournir plus de clarté sur les juridictions qui se chevauchent telles que la Securities & Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Les membres du comité ont ajouté que bien que d’autres pays, dont le Canada, aient autorisé les produits basés sur la crypto-monnaie, tels qu’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, les États-Unis continuent de les interdire. Le représentant Bryan Steil (R-WI) a interrogé la PDG américaine de Coinbase, Alesia Haas, pour plus de détails sur les raisons pour lesquelles la SEC a interdit à la société de lancer son produit de prêt lié aux pièces stables.

Haas a répondu que la SEC n’avait pas expliqué pourquoi le produit n’avait pas obtenu le feu vert pour continuer.

Alors que les membres démocrates ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’industrie de la cryptomonnaie, soulignant l’empreinte carbone croissante des opérations minières, certains membres ont salué le potentiel des portefeuilles de crypto-monnaie pour fournir des alternatives moins coûteuses au système bancaire existant.

Haas a averti que les États-Unis risquaient des lois et des réglementations inutilement onéreuses et effrayantes si le gouvernement n’envisageait pas de solutions législatives sur mesure qui sont ouvertement débattues avec la participation du public.

Cependant, les analystes suggèrent qu’il est peu probable que le Congrès crée de nouvelles lois sur la cryptomonnaie de sitôt.