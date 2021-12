Reddit lance une liste d’attente pour l’extension à l’échelle du site des « points communautaires » | Cryptomonnaie

Reddit a lancé un nouveau site Web permettant aux mods et aux utilisateurs d’inscrire leurs sous-titres au nouveau programme de récompenses de jetons « Community Points ».

Reddit a lancé une liste d’attente pour la prochaine expansion à l’échelle du site de son programme de récompenses de jetons « Community Points » basé sur Ethereum, ainsi qu’un site Web dédié.

La plate-forme de médias sociaux, qui fonctionne sur des votes positifs qui gagnent les scores de karma des utilisateurs, a d’abord essayé les récompenses de jetons crypto en décembre 2019, lorsqu’elle a lancé des récompenses de jetons basées sur Ethereum appelées « Donuts » dans le subreddit r / Ethtrader.

En mai 2020, la plate-forme a étendu le programme de récompense au subreddit r/Cryptocurrency avec « Moons » et r/FortniteBR avec « Bricks » sur un réseau de test Ethereum.

Désormais, le programme sera déployé en tant que fonctionnalité d’inscription pour les subreddits sur l’ensemble de la plate-forme. Semblable au karma, les Redditors pourront gagner des points de communauté en contribuant à un subreddit, par exemple en créant et en téléchargeant du contenu de valeur, ou en se portant volontaires pour modérer la communauté.

Alors que les points restent dans leur phase bêta, Reddit a « fortement conseillé de faire preuve de prudence ». Vendre, échanger ou échanger des points est contraire aux règles du site.

Reddit a déclaré: « Ce type de comportement est très risqué lorsque les points sont sur un réseau de test – les points peuvent être perdus ou ils peuvent ne pas être migrés vers le réseau principal Ethereum. »

Le programme Community Points est actuellement exécuté sur la version testnet Rinkeby de la blockchain Ethereum, avec des plans pour migrer vers le réseau principal Ethereum à l’aide de la solution de mise à l’échelle Eth layer-2 Arbitrum.

Malgré les avertissements de Reddit, les propriétaires des récompenses de jetons d’essai ont pu concevoir un plan alambiqué pour échanger les jetons contre un fiat.

Une fois que le système de récompense se déplace vers le réseau principal, les jetons sont susceptibles d’être échangés, détenus ou échangés sur des plateformes de trading crypto comme tout autre jeton ERC-20.

Les utilisateurs et les mods peuvent s’inscrire sur la liste d’attente et demander que la fonctionnalité Points de communauté soit ajoutée à leur subreddit une fois le programme bêta lancé.

Chaque subreddit qui participe au programme pourra créer des « adhésions spéciales », que les utilisateurs pourront acheter avec leurs points. Ces abonnements débloquent des fonctionnalités telles que des badges, des GIF et des emojis animés.

Le programme introduira également une fonctionnalité de « sondages pondérés », qui donnera une voix plus large aux utilisateurs qui ont plus de points de communauté et sont donc des contributeurs actifs dans le subreddit.

Le nouveau site Web explique : « Les points de communauté sont une mesure de la réputation de votre communauté. Dans le subreddit, ils sont affichés à côté des noms d’utilisateur, de sorte que les plus gros contributeurs se démarquent de la foule.

Les jetons seront stockés en chaîne dans leur « Vault » personnel, où ils pourront afficher, envoyer et utiliser leurs points de communauté dans l’application Reddit. Parce que les points sont sur la blockchain, les utilisateurs peuvent prendre leur «réputation» et l’intégrer n’importe où sur Internet.

Reddit a organisé un concours «Scaling Bake-Off» pour choisir une solution de mise à l’échelle Ethereum pour le programme en août 2020. Arbitrum a été sélectionné comme premier choix en juillet 2021 suivant.

Reddit n’a pas encore fourni de calendrier pour le projet. La plate-forme de médias sociaux travaille également à la création d’un marché NFT.