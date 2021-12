First Mover Asia: Bitcoin reste stable alors que les PDG de crypto en témoignent, Ether grimpe | Cryptomonnaie

Les PDG de six grandes entreprises de cryptomonnaie ont pris la parole devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis ; les actions ont augmenté au milieu des inquiétudes d’Omicron qui s’estompent.

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché: Bitcoin a peu bougé alors que le marché regardait six leaders de la cryptomonnaie témoigner devant le Congrès

Le point de vue du technicien : la pression de vente pourrait ralentir à l’approche de la journée de négociation en Asie, car les indicateurs semblent survendus.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 50 676 $ +0,5 %

Éther (ETH) : 4 422 $ + 3,33 %

Marchés

S&P 500 : 4 701 $ +0,3 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 754 $ + 0,09%

Nasdaq : 15 786 $ +0,6%

Or : 1 783 $ -0,9%

Le marché bouge

Le bitcoin a oscillé autour de 50 000 $ mercredi, alors que le marché de la cryptomonnaie observait de près les PDG de six grandes sociétés de cryptomonnaie partageant leurs opinions sur la réglementation avec le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis. Ether a passé une bonne partie de la journée à plus de 4 400 $.

Au moment de la publication, le bitcoin changeait de mains à 50 676 $, en légère hausse au cours des 24 dernières heures, selon les données de CoinDesk. Le volume des échanges sur les principales bourses centralisées a de nouveau chuté mercredi.

Mercredi, une bonne partie du monde de la crypto se concentrait sur l’audience du Congrès sur les monnaies numériques et les pièces stables. Le PDG de Circle Jeremy Allaire, le PDG de FTX Sam Bankman-Fried, le PDG de Bitfury Brian Brooks, le PDG de Paxos Charles Cascarilla, le PDG de la Stellar Development Foundation Denelle Dixon et la PDG de Coinbase Alesia Haas (qui est également directrice financière de la société mère Coinbase Global) ont tous témoigné. Nikhilesh De de CoinDesk a blogué en direct l’audience, et la couverture complète peut être trouvée ici.

Au milieu de la participation de Cascarilla, les prix des étoiles (XLM) ont augmenté d’environ 6% mercredi. Les performances des jetons XLM n’ont pas été impressionnantes sur une base relative, en hausse d’environ 98,6% au cours de l’année écoulée par rapport à l’augmentation de 691% de l’éther au cours de la même période.

Les actions ont de nouveau augmenté mercredi alors que les craintes concernant le coronavirus Omicron continuaient de s’estomper. L’appétit croissant des investisseurs pour les actifs à risque est intervenu après que Pfizer et BioNTech ont annoncé que les premières études en laboratoire ont montré qu’une troisième dose de leur vaccin COVID-19 pourrait « neutraliser » la nouvelle variante. Cela pourrait potentiellement profiter au marché de la cryptomonnaie, car il suit généralement le marché boursier.

Le point de vue du technicien

Le graphique des prix sur quatre heures du Bitcoin montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de se stabiliser à environ 50 000 $ après une vente de près de 20 % au cours du week-end dernier.

Pour l’instant, la crypto-monnaie reste au-dessus du support de 46 000 $, ce qui pourrait stabiliser les reculs à court terme. Les acheteurs devront franchir la résistance de 55 000 $ pour atteindre d’autres objectifs à la hausse.

Les signaux de dynamique s’améliorent sur les graphiques intrajournaliers, ce qui suggère que les acheteurs pourraient rester actifs aux alentours des niveaux de support actuels. Et l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est le plus survendu depuis fin septembre, qui a précédé une remontée des prix.

Bitcoin est coincé dans une tendance baissière à court terme, définie par des prix plus élevés au cours du mois dernier. Les indicateurs de prix, cependant, suggèrent que la pression de vente pourrait ralentir à l’approche de la journée de négociation en Asie. Cela signifie que le volume des transactions intrajournalières pourrait augmenter autour de la moyenne mobile sur 100 périodes (actuellement autour de 54 500 $) sur le graphique de quatre heures.

Événements importants

9h30 HGT/SGT (1h30 UTC) : indice des prix à la consommation en Chine (nov. AA/MoM)

9h30 HGT/SGT (1h30 UTC) : indice des prix à la production de la Chine (nov. YoY)

14h HGT/SGT (6h UTC) : commandes de machines-outils au Japon

15 h HGT/SGT (7 h UTC) : importations/exportations d’Allemagne (Oct. MoM)