MATIC continue de grimper avec 3 $ en vue | Cryptomonnaie

Le prix MATIC défie les préoccupations et les faiblesses plus larges du marché en se déplaçant de plus en plus haut.

Les traders giflent tous les traders qui tentent de prendre le contrôle.

Les premières preuves d’un sommet du marché à court terme commencent à apparaître.

L’action des prix MATIC a certainement été l’une des plus dramatiques après le crash flash. Les multiples tentatives vigoureuses des vendeurs à découvert pour faire baisser le MATIC ont toutes échoué et ont conduit le MATIC à atteindre de nouveaux sommets historiques.

Le prix MATIC peut avoir une dernière poussée avant de corriger

L’action des prix MATIC, au cas où vous l’auriez manqué, a gagné plus de 66% par rapport à ses creux de crash éclair. Il s’agit d’un gain fantastique à tous égards et qui pourrait continuer à augmenter ou faire face à un recul solide mais temporaire. Des options et des configurations commerciales existent pour les traders et les traders.

Du côté long du marché, une entrée hypothétique serait un stop d’achat à 2,55 $, un stop loss à 2,51 $ et un objectif de profit à 2,69 $. L’entrée est basée sur la cassure au-dessus d’un triple sommet. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites.

MATIC/USDT 0,01 $/3 boîtes Tableau des points et chiffres d’inversion

La transaction longue hypothétique est invalidée si MATIC passe en dessous de 2,44 $.

L’idée de vente à découvert est un ordre stop de vente théorique à 2,44 $, un ordre stop à 2,52 $ et un objectif de profit à 2,12 $. L’entrée est basée sur une entrée de vente à partir d’un retracement de modèle de pôle. De plus, l’entrée convertirait le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,02 $/3 cases en un marché baissier.

MATIC/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et chiffres d’inversion

Cette transaction est invalidée si l’entrée longue identifiée ci-dessus est déclenchée.

Les traders sur le côté court sont plus à risque ici que les acheteurs. Cela est dû à la proximité du prix du MATIC avec de nouveaux sommets historiques et à la dynamique persistante et soutenue plus élevée à court terme.