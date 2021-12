Les traders Dogecoin quittent la scène alors que DOGE monte vers 0,24 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se stabilise près de sa structure de support finale.

La pression de vente diminue à mesure que des indices d’achat fort s’activent.

Entrée haussière explosive présente sur le graphique Point and Figure.

Le prix du Dogecoin se maintient près de la zone de valeur de 0,18 $, mettant fin à tout autre mouvement à la baisse. Les acheteurs semblent se présenter et préparer Dogecoin pour un grand lancement plus haut.

L’action des prix Dogecoin est parfaitement positionnée pour passer à 0,24 $

L’action des prix Dogecoin a été une source de préoccupation pour de nombreux traders et hodlers à long terme après le crash éclair de samedi. Les craintes d’une pression continue vers le sud et d’un éventuel passage en dessous de 0,10 $ semblent s’estomper. Les vendeurs ne peuvent pas ou ne veulent pas pousser Dogecoin en dessous de la zone de support finale de Dogecoin.

La structure globale du prix Dogecoin est une configuration de continuation baissière – un fanion baissier. Dans sa position actuelle, le prix Dogecoin est au sommet pour décider si un marché baissier ou haussier commencera pour Dogecoin.

Un signal d’entrée massivement haussier est maintenant présent sur le graphique à point et chiffre d’inversion de 0,002 $/3 cases. Le trade long théorique est un stop d’achat à 0,186 $, un stop loss à 0,176 $ et un objectif de profit à 0,240 $.

DOGE/USDT 0,002 $/3 boîtes Tableau des points et figures d’inversion

L’entrée est basée sur une cassure d’un drapeau haussier à quatre sommets formé immédiatement après que Dogecoin se soit converti en un marché haussier sur le graphique Point and Figure. L’achat d’entrée et de suivi est essentiel pour empêcher les traders de contrôler davantage la direction des prix Dogecoin.

Cependant, un mouvement de continuation vers le bas n’est pas totalement exclu. Si Dogecoin tombait à 0,172 $, cela entraînerait une rupture d’un triple fond et ramènerait Dogecoin à un marché baissier sur ce graphique Point and Figure. Cela invaliderait l’entrée longue et tout élan haussier à court terme.