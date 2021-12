XRP se contracte avant de passer à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP commence à dépasser la consolidation qu’il a connue après le crash flash.

Un test clé de la zone de valeur de 0,90 $ serait le dernier obstacle avant que le XRP n’atteigne 1 $.

La configuration d’entrée haussière est maintenant présente sur le graphique Point and Figure de XRP.

Le prix du XRP, comme presque toutes les autres crypto-monnaies, a montré de forts signes de reprise après que le choc du crash flash de samedi dernier s’est dissipé. Les trois derniers jours de congestion après une forte remontée des plus bas pourraient amorcer une nouvelle tendance à la hausse pour le XRP.

Prix ​​XRP prêt à tester 0,90 $, 1,00 $ suivant

Le prix XRP a maintenu un niveau de support élevé près de la zone de valeur de 0,83 $ depuis dimanche. Les inquiétudes concernant de nouvelles pressions à la baisse subsistent, mais le comportement haussier du XRP pendant l’heure du déjeuner à New York a montré la preuve d’un volume d’achat substantiel.

Il existe une opportunité commerciale longue hypothétique sur le graphique des prix Point et Figure XRP d’inversion de 0,05 $/3 boîtes. L’entrée est un stop d’achat à 1,05 $, un stop loss à 0,85 $ et un objectif de profit à 1,75 $. L’entrée est basée sur un modèle Point and Figure connu sous le nom de Bearish Shakeout. Ce modèle n’est valable que lorsqu’un renversement de tendance est anticipé et positionné pour le faire. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites.

XRP/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Si l’entrée longue hypothétique se déclenche, les traders doivent s’attendre à une certaine résistance dans les zones de valeur de 1,15 $ et 1,25 $ avant qu’une hausse substantielle ne se produise. De plus, un recul vers la zone d’entrée après 1,50 $ est un autre scénario probable auquel les traders devraient faire attention.

Cependant, les traders doivent être conscients que des risques à la baisse subsistent pour le XRP. Le plus gros nuage qui pèse sur XRP reste les inconnues avec l’affaire SEC en cours, qui aura des ramifications à l’échelle du marché.