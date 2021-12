Bitcoin a besoin de soutien pour tenir, afin que les traders puissent récupérer 50 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin n’a pas pu se maintenir au-dessus de 50 000 $ car l’action des prix s’est estompée ce matin.

BTC voit les traders revenir sur les lieux après une journée de risque sur les marchés mardi.

Tant que le support tient, les traders peuvent récupérer 50 000 $ et former un piège à traders.

Le prix du Bitcoin (BTC) a vu des traders tenter de rattraper une partie importante des pertes survenues samedi dernier. Mais les traders ont touché un frein après avoir récupéré 50 000 $, alors que l’action des prix s’estompe et teste le premier véritable support pour une nouvelle baisse. Tant que les investisseurs défendent le niveau de support, une nouvelle correction haussière peut se poursuivre et éviter une nouvelle vente de BTC.

Les traders Bitcoin doivent défendre 48 760 $ afin de garder le contrôle de 50 000 $ et d’aller au-delà

Le prix du Bitcoin était en proie à des traders depuis le week-end dernier, car les vendeurs à découvert ont vu la possibilité de vendre la crypto-monnaie à découvert après les inquiétudes des marchés mondiaux concernant la nouvelle variante et un éventuel ralentissement de la croissance mondiale. Au lieu de cela, ces inquiétudes se sont atténuées et les traders ont commencé à revenir dans le jeu, avec un renversement haussier presque mais en réduisant plus de 50 % des pertes subies. Avec cela, les traders ont récupéré 50 000 $ mais voient l’action des prix s’estomper maintenant alors que les traders tentent de briser le moral des investisseurs et de ramener le prix du BTC en dessous de ce marqueur de 50 000 $.

Tant que les traders peuvent défendre 48 760 $, un point d’entrée est offert aux nouveaux acheteurs pour rejoindre le rallye de reprise et récupérer l’action sur les prix au-dessus de 50 000 $ en BTC. Alors que le volume d’achat augmente, attendez-vous à une nouvelle poussée vers 53 350 $. Cela verrait plus de confiance et les investisseurs plus intéressés par le rallye en cours, avec plus de potentiel de hausse.

Graphique journalier BTC/USD

Au cas où les baissiers pourraient maintenir l’action des prix en dessous de 50 000 $, attendez-vous à ce que les investisseurs mettent fin à leurs positions longues et laissent la tendance baissière se poursuivre pour le moment. Attendez-vous à ce que 47 065 $ soient testés et rompez avec une certaine nervosité autour de la moyenne mobile simple de 200 jours juste en dessous. Une cassure de la SMA de 200 jours ramènerait le prix du BTC à 43 030 %.