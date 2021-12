Ethereum dans un fanion, avec une cassure haussière alors que les vents arrière réapparaissent | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum se remet de la vente massive qu’il a connue samedi.

Le prix de l’ETH est prévu pour une nouvelle action haussière alors que les vents arrière réapparaissent sur les marchés mondiaux.

Attendez-vous à ce que la cassure du fanion, le volume d’achat accélère, car les investisseurs veulent faire partie du rallye.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a formé un fanion qui s’est arrêté rapidement après la grande vente du week-end. Entre 4 646 $ et 4 060 $, le prix varie entre des sommets inférieurs et des creux supérieurs. Alors que l’élan se renforce dans cette compression, attendez-vous à ce que les vents arrière qui réapparaissent actuellement aident les traders à pousser cette cassure en leur faveur. Le prix de l’ETH pourrait rapidement augmenter de 4 646 $, avec de nouveaux sommets historiques non loin de là.

Les traders d’Ethereum reçoivent de l’aide des vents arrière alors que de nouveaux sommets historiques pourraient être en préparation

Le prix de l’Ethereum a été sous pression à cause de la correction du piqué du nez qui s’est produite le week-end dernier. Mais les investisseurs n’ont pas tardé à s’en débarrasser et ont plutôt vu cela comme une opportunité d’achat pour acheter la baisse. Le prix de l’ETH est rapidement revenu au-dessus du S1 mensuel à 4 000 $ et a déjà testé 4 465 $ à plusieurs reprises à la hausse ces derniers jours.

Le prix de l’ETH forme un fanion avec des hauts et des bas plus bas, serrant les acheteurs et les vendeurs les uns vers les autres. Alors que les vents arrière actuels réapparaissent et commencent à dicter le sentiment du marché, attendez-vous à ce que cette cassure tombe en faveur des haussiers et constate une rapide augmentation vers 4 465 $. Une fois ce niveau dépassé, les traders voudront récupérer 4 646 $ comme niveau de support, offrir des prises de bénéfices et laisser entrer de nouveaux investisseurs qui souhaitent atteindre de nouveaux sommets historiques.

Graphique journalier ETH/USD

Si les vents arrière commencent à s’estomper aussi rapidement qu’ils sont réapparus, attendez-vous à ce que le fanion se brise à la baisse et teste le plancher à 4 000 $. Une fois que cela se briserait, une vente plus progressive serait exécutée avec un objectif à 3 687 $ et 3 391 $. Certes, ce dernier devrait voir s’arrêter toute nouvelle baisse car il correspond au niveau de support mensuel S2.