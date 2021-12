Le prix d’Axie Infinity sous une forte résistance alors qu’AXS tente de se redresser | Cryptomonnaie

Axie Infinity voit des traders briser quelques niveaux de résistance importants à la hausse en intrajournalier.

AXS est rejeté à 122,80 $ et subit un recul important vers le prix d’ouverture à 105,90 $.

Attendez-vous à ce que l’effort haussier soit aidé davantage car le sentiment de la crypto-monnaie est à l’avant-plan.

Axie Infinity (AXS) voit un renversement haussier aujourd’hui alors que les traders tentent de briser la tendance baissière et même certaines résistances que les traders ont vu se défendre lourdement ces derniers jours. Cependant, les traders ont été confrontés plus tôt ce matin à un rejet important à 122,80 $, ce qui en fait un possible piège à traders alors que l’action des prix sur AXS au cours de la matinée européenne s’est complètement effondrée et est revenue aux niveaux d’ouverture. Il sera essentiel de voir si la session américaine peut retester et casser 122,80 $ à la hausse, avec un objectif de cours à 148,90 $ d’ici la fin de cette semaine.

Les traders Axie Infinity doivent dépasser le niveau fondamental pour permettre de nouveaux sommets historiques

Axie Infinity a vu le volume d’achat exploser ce matin alors que les haussiers ont élaboré un plan pour opter pour le renversement haussier et essayer de faire sortir les traders de leurs positions pour briser la tendance baissière. Le plan s’est bien déroulé jusqu’à ce que les traders atteignent un seuil à 122,80 $, un niveau bien respecté à court terme avec déjà une réaction apparente des prix à la fois à la hausse et à la baisse. Comme les traders ont parcouru un long chemin dans la journée pour atteindre ce niveau, le risque d’un piège à traders est imminent car les traders ont été rejetés à la tique sur celui-ci.

Le prix AXS a dépassé le niveau historique de 111,08 $ et le niveau de support mensuel S1 à 113,76 $. Ces deux pauses devraient aider à attirer des investisseurs supplémentaires dans l’action d’achat chez Axie Infinity. Cette nouvelle aide devrait voir l’action des prix revenir vers ce niveau de 122,80 $ et le casser à la hausse. Si les traders peuvent s’abstenir de toute prise de bénéfices, attendez-vous à voir 148,90 $ d’ici la fin de la semaine, ce qui ouvre la porte à de nouveaux sommets historiques d’ici la semaine prochaine.

Graphique journalier AXS/USD

Si les traders ne sont pas en mesure de regagner le terrain perdu depuis ce matin, et que l’action des prix AXS reste modérée en dessous de 111,08 $, attendez-vous à une nouvelle baisse des traders et voyez les traders retirer la prise de leur tentative. Cela déclenchera une plongée rapide vers 90 $, le niveau de support mensuel S2 du week-end dernier ayant déjà stoppé la chute des prix du couteau dans AXS. Attendez-vous à ce qu’il ne tienne pas cette fois, avec des traders visant 85,22 $ comme prochain niveau de support.