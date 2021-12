Comment Woonkly.com mène la révolution des médias sociaux Blockchain | Cryptomonnaie

Le développement du Metaverse et du Web 3.0 ont dominé les gros titres des médias technologiques ces dernières semaines, en particulier après que Facebook s’est rebaptisé « Meta ».

Les jetons non fongibles, ou NFT, ont également attiré plus que leur juste part d’attention, mais les experts sont divisés quant à savoir s’ils ne sont qu’une mode ou un élément clé du métaverse à l’avenir.

Cependant, il est tout à fait clair qu’il existe un énorme potentiel de croissance dans ce segment de l’industrie de la technologie – et Woonkly.com vise à devenir le premier réseau métasocial décentralisé au monde.

Qu’est-ce que Woonkly.com ?

Woonkly.com est une plate-forme de médias sociaux basée sur la blockchain, et ce projet a pour objectif de généraliser le métaverse et les NFT sans compromettre la décentralisation de la plate-forme.

En termes simples, Woonkly.com permet aux utilisateurs de créer leurs propres NFT et de les vendre sur leur marché, tout en créant un suivi et en interagissant avec d’autres utilisateurs sur leur plate-forme métasociale unique.

Leur plate-forme est très facile à utiliser et n’importe qui peut créer et répertorier ses NFT à vendre sur Woonkly.com en quelques minutes.

En quoi Woonkly.com est-il différent des autres marchés NFT ?

Il existe plusieurs autres places de marché NFT, comme OpenSea, qui génèrent déjà des dizaines de millions de dollars de ventes NFT par mois. Alors, pourquoi les créateurs et les collectionneurs NFT devraient-ils plutôt utiliser Woonkly.com ?

Premièrement, Woonkly.com est vraiment décentralisé, car les algorithmes (par opposition aux administrateurs et modérateurs humains) sont en charge de la plate-forme, il y a donc moins de possibilités de manipulation, de censure et de toute sorte de biais.

Deuxièmement, les créateurs de NFT ont un contrôle total sur leur contenu et les redevances qui en découlent, contrairement à de nombreuses autres plateformes rivales.

Un autre avantage majeur de cette plate-forme est à quel point il est facile pour tout le monde, même les personnes sans compétences techniques ni savoir-faire, de créer et de répertorier des NFT sur Woonkly.com. En effet, tout le contenu téléchargé sur la plate-forme – y compris le texte, la musique, les images et les vidéos – est automatiquement converti en NFT et décentralisé vers IPFS (système de fichiers interplanétaire), donc aucun travail n’est requis de la part des utilisateurs.

Qu’est-ce que le pouvoir Woonkly ?

Woonkly Power (WOOP) est le jeton utilisé dans la vente/l’échange de NFT sur le marché NFT de Woonkly.com, bien que d’autres crypto-monnaies, telles que Ethereum, puissent également être utilisées. Cependant, les utilisateurs sont incités à payer avec WOOP, car dans de tels cas, seuls des frais de transaction de 1,5% sont facturés (ce qui se compare à la commission de 3% facturée sur les NFT achetés avec d’autres crypto-monnaies.)

WOOP se négocie actuellement à 0,2165 $ par jeton, selon les données de CoinMarketCap. Il peut être acheté sur Gate.io, Pancake Swap et un certain nombre d’autres échanges.