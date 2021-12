Bitcoin détient 50 000 $ alors qu’un analyste affirme que les délais hebdomadaires confirment que le marché haussier reste intact | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a conservé 50 000 $ comme support pendant la nuit jusqu’au 8 décembre, confiant que le marché haussier de 2021 n’était pas encore terminé.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Doublure pour BTC hebdomadaire

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que les tests BTC/USD n’ont pas réussi à franchir 50 000 $ après avoir atteint des sommets locaux de 51 990 $ sur Bitstamp mardi.

La paire s’était accélérée au début des échanges à Wall Street, ajoutant aux gains existants de dimanche pour donner à la BTC un certain soulagement à court terme.

Maintenant, cependant, il était temps de consulter des délais plus longs pour obtenir une image plus claire de la santé du marché Bitcoin, selon le commerçant et analyste Rekt Capital.

Dans sa dernière vidéo YouTube, Rekt Capital a examiné le graphique hebdomadaire pour révéler ce qui semblait être un niveau de résistance à long terme passant au support.

« Cela pourrait très bien être une tentative de retest réussie », a-t-il déclaré, soulignant la diagonale supérieure d’une structure de calage vers le bas en place pendant une grande partie de 2021.

L’intérêt important des acheteurs pour une zone d’environ 43 000 $ s’est ajouté aux perspectives haussières.

Graphique en bougies annoté BTC/USD sur 1 semaine (Coinbase). Source : Rekt Capital/YouTube

De plus, les niveaux de Fibonacci devraient figurer dans la prochaine étape de Bitcoin, selon la vidéo, Bitcoin étant désormais pris entre deux lignes clés représentant le support actuel et la région de 60 000 $.

Peu de croyants au moonshot de fin d’année

Ailleurs, le pronostic était apprivoisé, les appels à une fin terne jusqu’en 2021 prenant désormais la prévalence.

« Plus tôt dans la journée, tout le monde pensait que nous allions sur la lune, si nous balayons les plus bas, tout le monde pensera probablement que nous allons à nouveau jeter », a tweeté son collègue analyste William Clemente, renforçant une déclaration précédente.

« Je pense toujours que nous allons consolider et créer un régime de financement mixte-négatif avant d’augmenter éventuellement. »

De multiples corrélations, quant à elles, dépendent des dernières semaines de l’année, parmi lesquelles Bitcoin par rapport à l’or des années 1970 et, bien sûr, ses propres performances en 2017.