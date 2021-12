Le capital du fonds spéculatif crypto à trois flèches s’empare de 400 millions de dollars d’ETH | Cryptomonnaie

Three Arrows Capital, un fonds spéculatif de crypto-monnaie fondé en 2012 par Su Zhu et Kyle Davies, aurait reçu 400 millions de dollars d’éther au cours du week-end.

Wu Blockchain, un journaliste crypto chinois, a tweeté que 97 477 ETH avaient été transférés des échanges de crypto-monnaie FTX, Binance et Coinbase vers un portefeuille marqué par Nansen comme appartenant à Three Arrows Capital. Nansen, une société d’analyse de blockchain, a confirmé les données à CoinDesk.

Zhu de Three Arrows a répondu au tweet en disant que « 100k eth c’est de la poussière » et qu’il y en a « plus à venir ».

Zhu a déclaré lors d’une conversation Telegram avec CoinDesk que le fonds spéculatif est haussier sur l’ETH parce que l’environnement macroéconomique s’est calmé et que « les marchés boursiers américain et chinois sont en bonne santé ».

« Cela ressemble maintenant à une élimination saine de l’effet de levier après des semaines d’excès et de dispersion », a déclaré Zhu.

« De nombreuses positions de dérivés cryptos surendettés ont été stoppées », a ajouté Zhu. « Avant cela, de nombreuses pièces différentes avaient considérablement augmenté et les gens se demandaient constamment quelle était la prochaine étape. »

Cette décision est particulièrement notable étant donné le récent désaveu d’Ethereum par Zhu, affirmant que « aucun nouveau venu ne peut se permettre la chaîne » en raison des frais de transaction élevés.

Le tweet du 20 novembre a provoqué un tollé le week-end parmi les purs et durs d’Ethereum.

Ether a surperformé le bitcoin au cours de la dernière année et pourrait continuer à le faire, car l’accent reste mis sur les facteurs macroéconomiques.

Omkar Godbole de CoinDesk a écrit lundi que les analystes considèrent les nouvelles informations d’identification des actifs déflationnistes de l’ETH et la transition imminente vers la preuve de participation comme des moyens d’aider la crypto-monnaie à rester résiliente.

Ether est en hausse de 500 % depuis le début de l’année et se négocie autour de 4 300 $ au moment de la publication. Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, est en hausse de 70 % depuis le début de l’année et se négocie à environ 50 200 $.