Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto se redressent, mais BTC pourrait gâcher la fête | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de progresser avec 53 687 $ et 56 276 $ comme objectifs à court terme.

Le prix d’Ethereum fait une pause avant de retester les 4 659 $, suivis des obstacles de 4 777 $.

Le prix d’ondulation doit faire face à un niveau de résistance en baisse avant de retester 0,956 $.

Le prix du Bitcoin est en phase de reprise régulière après le récent crash flash. Ethereum et Ripple suivent les gros cryptos et sont sur leurs trajectoires de retracement. La hausse de la BTC devrait se poursuivre, mais les investisseurs doivent noter qu’une baisse pourrait apparaître de telle sorte qu’une fourchette se forme.

Le prix du Bitcoin vise des sommets plus élevés

Le prix du Bitcoin est en train de se remettre de son crash du 4 décembre et oscille actuellement autour d’un niveau psychologique de 50 000 $. Cette ascension intervient alors que BTC tente de renverser l’inefficacité laissée par les traders lors de la récente vente.

Alors que 53 687 $ est toujours la barrière de résistance à court terme que BTC veut marquer, les investisseurs doivent savoir que BTC pourrait balayer le plus bas à 46 698 $ et établir une fourchette de négociation. Bien que cela puisse entraîner une brève correction, cela peut servir d’opportunité d’accumulation pour les acheteurs mis à l’écart.

La compensation de 53 687 $ ouvrira la voie au prix Bitcoin pour passer au niveau suivant à 56 276 $. Au total, cet élan constituerait une ascension de 11 % par rapport à la position actuelle.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin retrace dans la mesure où il produit un plus bas inférieur au plus bas du swing du 4 décembre à 40 867 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum suit rapidement le BTC

Le prix de l’Ethereum a augmenté d’environ 30% par rapport à son creux du 4 décembre à 3 370 $ et montre des signes qu’il veut augmenter. La barrière de résistance de 4 493 $ est le premier niveau que l’ETH rencontrera. La suppression de ce niveau placera des obstacles de 4 659 $ et 4 777 $ sur son chemin.

Ethereum marquera facilement ces niveaux, mais les détenteurs devraient garder un œil attentif sur le plus haut historique à 4 878 $, car l’ETH pourrait revoir. Dans un cas très haussier, le prix de l’Ethereum pourrait dépasser son niveau record et en établir un nouveau à 5 000 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, un échec à franchir l’obstacle de 4 493 $ pourrait indiquer une faiblesse parmi les acheteurs. Si l’ETH retrace plus bas et produit un plus bas inférieur à 3 890 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ondulation fait face à deux obstacles

Le prix Ripple a connu une reprise considérable, similaire à Bitcoin et Ethereum. Dans l’état actuel des choses, le prix XRP semble prêt à s’attaquer à la ligne de tendance baissière s’étendant à partir de novembre. Toute augmentation de la pression d’achat pousse le jeton de remise vers cette barrière.

Un chandelier décisif de 4 heures clôturant au-dessus de cette ligne de tendance à environ 0,87 $ établira un sommet plus élevé et confirmera une tendance haussière. Cette décision pourrait attirer des acheteurs écartés et propulser le prix du XRP pour retester la barrière de 0,956 $.

Au total, cette montée représenterait un gain de 15 % par rapport à la position actuelle.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Au contraire, si le prix Ripple ne parvient pas à trancher la ligne de tendance à la baisse, cela suggérera que les vendeurs n’ont pas fini de se décharger. Dans cette situation, le prix XRP atteindra le niveau de support de 0,764 $.

Une rupture de cette barrière qui produit un plus bas plus bas invalidera la thèse haussière du XRP.